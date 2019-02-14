《投資心得－潘鐵珊》富力地產業務策略明確，土地儲備與發展同步

《投資心得》富力地產（０２７７７）為國內領先的地產發展商之一，截至去年６月３０日

止，已進軍國內８９個城市，有超過１８０個項目分布７個重點地區，包括內地華南、華北、西

北、華東、中南、海南，以至海外地區。集團繼２０１８年全年錄得銷售收入和銷售面積同比分

別比上升６０％和６１％的良好業績後，於２０１９年１月再下一成，宣布月內權益合約銷售總

金額約６８﹒９億元人民幣，銷售面積達約５６萬平方米，與去年同期相比分別上升６％和

１５％。



＊發展內地二至四線城市＊



隨著集團成本控制得宜，以及各線城市物業平均售價上漲，集團的毛利率自２０１７年起開

始反彈。集團亦有明確發展策略，自去年上半年起，於內地二至四線的城市發展尤見顯著，相信

是看中該等市場的發展受政策限制的影響較小，而且對準目標城市的人口不斷有所增長的需求。

集團土地儲備方面，亦與發展同步看齊，其中二線城市土儲佔了集團總量的四成以上，與可供銷

售項目比例亦一致。



＊可銷售資源較同業充足＊



現在集團有逾８００億至１３５０億元人民幣的可銷售資源，相對其他競爭者為充足。

海外方面，馬來西亞項目的銷售表現理想，而集團亦在柬埔寨推出新項目。雖然協議銷售是

２０億元人民幣的起步點，但現時作為初期，在去年上半年已有同比達５０％的增長，相信是一

個好開始。

總括來說，一眾內房在去年均有不俗表現，富力地產因上述亮點可望於２０１９年續有理想

表現。可考慮於１５元買入，上望１８元，跌穿１４元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（掣者沒有持有相關股份，筆者客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

