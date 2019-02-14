《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》恒指現超買，高追需留神

《Ｂｅｎ哥思路》美國國會周二（１２日）達成一項避免政府再次停擺的臨時撥款協議，加

上美國貿易代表團抵達北京之際，特朗普最新表示，如果中美雙方接近達成協議，中美休戰期限

有可能延長，均有利帶動投資氣氛，再配合Ａ股於農曆年假後向好，港股近日表現強勢，重上

２８０００點水平，更突破牛熊線（２８３５１點）。

不過，白宮經濟顧問庫德洛稱，中美貿易談判仍然有一段相當長的路要走，反映中美兩國貿

易談判可能沒有預期般順利，加上態度反覆是特朗普談判策略的一部分，料貿易戰的時好時壞消

息將會繼續困擾大市。惟目前中美經濟都面臨著放緩風險，雙方都不願意在現階段，擴大貿易戰

，預期雙方仍可達成有限度協議。



＊脫歐進展續帶來不明朗影響＊



歐洲方面亦是市場的另一焦點。目前距離３月２９日的英國脫歐限期尚餘不足２個月，雖然

首相文翠珊承諾２月２７日舉行國會辯論，並於周三向下議院提供與歐盟討論脫歐協議內容的進

度報告。不過市場料於這麼短時間內，新方案將難有突破，「硬脫歐」的風險始終揮之不去。於

短期內，英國的脫歐進展將會繼續為市場帶來不明朗影響。

歐盟大幅度降低２０１９年該區經濟增長預測，從１﹒９％下調至１﹒３％，並警告經濟增

長放緩的時間恐超想像，再度觸發投資者對全球經濟放緩的憂慮。事實上，英國脫歐、法國社會

的緊張局勢、意大利預算案的不確定等均構成區內的主要不穩因素。與此同時，中國經濟增長放

慢及全球貿易情況趨緊等，亦為經濟前景帶來持續的負面影響。



＊內地整體經濟前景臨大挑戰＊



雖然近期中國政府積極減稅降費以提振消費，但成效未見顯著。根據商務部資料顯示，於除

夕至正月初六期間，內地零售和餐飲企業實現銷售額約１００５０億元人民幣，較去年同期增長

８﹒５％，但卻為多年來首現個位數的增長。而根據中國旅遊研究院綜合測算，今年春節假期，

全國旅遊接待總人數為４﹒１５億人次，同比升７﹒６％，而出遊人數增速亦是十年來首次跌至

個位數。

另外，內地票房雖然於初一創下單日紀錄的１４﹒４億元人民幣，較去年的１２﹒８億元增

１２﹒５％，不過，年初二全日的綜合票房則較去年初二下滑３％至９﹒９６億元。數據均反映

內地整體的居民消費意欲仍較審慎，零售及消費板塊前景未能過份樂觀，可趁高位減持部分止賺

離場。

事實上，內地整體經濟及零售前景均面臨較大挑戰。消息引述官媒指，今年經濟增速或由去

年的６﹒６％回落至６﹒３％，當中首季或低見６％，同時，報道又指本年３０個已結束地方「

兩會」的省市中，有２２個個省市下調ＧＤＰ增長目標，而上調目標只有４個，反映經濟的下行

壓力較大。雖然商務部表示今年將出台更多促消費措施，不過在經濟前景趨不明朗下，或削弱居

民消費意欲，消費增速可能會進一步放緩，零售相關料仍受較大考驗。



＊反彈逾一成再大升空間有限＊



美國非農就業數據１月份急增３０﹒１萬，遠超預期，雖然政府停擺，令數字被扭曲，但過

去３個月的月均職位增長仍高達２３﹒４萬。另一方面，雖然１月份的工資同比增長由１２月的

３﹒３％回落至３﹒２％，惟仍屬於一個較高水平，加上失業率仍處於低位，而且當地去年１２

月的職位空缺數量亦升至紀錄新高，料未來工資走勢仍是通脹會否加快的最大穩憂，對未來加息

步伐帶來一定不明確性。目前市場仍預期聯儲局的貨幣政策將較為偏鴿，根據利率期貨顯示，年

內加息的機會率不足一成，相信可為短線投資市場帶來支持。

港股近日走勢轉強，持續處於１０天線之上，而且恆指波幅指數亦回落至近期低位，反映市

場投資氣氛不俗。不過，由於外圍充斥較多不明朗因素，加上市場亦下調標普５００指數內的公

司盈利預期，或限制股價市場表現。技術上，恆指由年初低位已反彈逾１０％，而１４天ＲＳＩ

亦漲至７０以上水平，開始出現超買情況，料再大升空間有限，於現水平高追風險高。

《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》



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