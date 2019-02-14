《思前想後－郭思治》港股若企穩十天線，可上試２９０００

《思前想後》豬年首次執筆，筆者先祝各位新年事事順意，股運亨通，身體健康。

中美貿易糾紛似續見紓緩，雖在３月１日限期前未必能達成和解協議，惟只要在某些重要議

題上能達成一致，相信會談該可延續，至於中國入口美國之關稅亦該暫不變，對此，市場之反應

頗為正面，雖氣氛上仍略帶保守，但至低限度，整個股市已完全擺脫早前續尋底之弱態，且技術

上亦已進入中期反彈之形態中。



＊港股中期反彈未完，關鍵守十天線＊



港股自去年１０月３０日起，表現確已漸呈級級向上移之勢，先從走勢上看，恆指自去年

１０月３０日低位２４５４１點開始之反彈，技術上見頂於１２月４日之高位２７２６０點，即

大市是浪共反彈２７１９點，其後在回吐沽壓主導下反覆回調，恆指亦於今年１月３日再低見

２４８９７點，即大市共回調２３６３點，惟正當市場擔心大市會試底之時，買盤已開始積極部

署，而大市亦續步回升，且升勢更越來越急，恆指其後更突破２７２６０點，並於２月１日見高

位２８１９３點，即大市在４周內共大幅反彈達３２９７點，至此，整個大市不但已升離底部，

且更呈級級上移之趨勢，單從技術上看，大市該已正式步入中期反彈之中，即是說，即使高台略

見反覆或回吐，但只要恆指能續穩守於１０天線（約在２７９３７點左近）之上，即表示整個續

尋頂之中期反彈未變。



＊恆指兩個月內收復所有主要平均線＊



再看，自踏進２０１９年，大市於１月份先由３日之低位２４８９７點急升至３１日之高位

２８０１１點，即１月在先低後高之形態主導下，月內之升幅有達３１１４點，而恆指亦於月內

成功重越１０天、２０天、５０天及１００天線，本月再收復２５０天線。

本月恆指先由１日之高位２８１９３點急回至８日之低位２７５３４點，且恆指更一度跌穿

１０天線，惟在主要藍籌持續做好帶動下，１０天線最終並未有失，而市勢其後更續步回升，且

更於１２日升越１日之高位２８１９３點，即是說，２月份之大市形態上已再呈先低後高之格局

，以低位暫仍為８日之２７５３４點計，只要先低後高之形態，相信更高之指數該在後頭，因一

個月之高低位是不會同時出現於一周內，如本月大市之波幅有若１５００點之上升波幅，則恆指

已可憧憬上試２９０３４點，對此，頗符合筆者在去年１２月份作出之推算，其時指出，以去年

恆指共回調８９４４點計（去年１月２９日之高位３３４８４點跌至１０月３０日之低位

２４５４１點），一旦大市出現正常之反彈，如回升跌幅８９４４點之三分一，則首個上望目標

該為２７５２１點；如大市能反彈跌幅８９４４點之一半，則恆指更可進一步上望２９０１２點

，照目前之市勢看，技術上確有一定達標之憧憬，當然首要的條件是恆指必需穩守於１０天線之

上。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

