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即市新聞

14/02/2019 08:45

《法證攻防－麥穎儀》恒指連續４日收陽燭，逼近２８５００點水平

　　《法證攻防－麥穎儀》美國政府停擺或暫告一段落，外圍不確定性事件逐一落地，消息面上
普遍向好，加上美聯儲局高層表示未來數次會議將制定停止被動縮表計劃，令市場憧憬環球經濟
表現仍強勁，美國三大股指周二（１２日）晚強勢反彈逾１％。恆指多日整固後，周三（１３日
）終於發力上攻，午後升幅一度擴大至３６２點，盤中衝上２８５００點高位之上，收市仍能保
持３２６點升幅，收報２８４９８點，大市交投仍十分旺盛，港股周三成交金額突破１２００億
關口，報１２１０億元。
　　大市強勁回升，板塊輪動追落後，中資汽車股近日表現搶眼。而龍頭之一的吉利
（００１７５）近日更是升勢如虹，皆因其１月銷售數據創歷史新高，大行紛紛唱好，加上其股
價去年年中至今表現仍落後大市，港股通資金周二迅速入場部署，單日流入金額接近２﹒８億元
，而吉利表現可謂十分爭氣，連續３日收漲，累計升幅接近１５％，如繼續看好，或可留意吉利
認購１７９９９，行使價１４﹒８８元，２０２０年５月４日到期，實際槓桿２﹒６倍，引伸波
幅５６﹒０７％。
　　除了吉利之外，中資汽車股板塊中的長城汽車（０２３３３）市場關注度雖然較低，但股價
表現同樣強勁，不知不覺之間已經升穿２００天線，連續６個交易日收陽燭，近日４日連升後，
更錄得累計１１﹒５％升幅。而周三更能急升５﹒２６％，收報６元。如繼續看好，不妨留意長
汽認購２４９９３，行使價６﹒５元，２０１９年４月２日到期，實際槓桿９﹒１倍，引伸波幅
４８﹒８３％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　麥穎儀》

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