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即市新聞

15/02/2019 15:43

《陸言堂－陳永陸》基本因素未有太大改變，恆指２７５００有支持

　　《陸言堂》港股今日（１５日）突然急跌，主要受多個利淡因素所影響，當中包括中美就貿
易問題的談判仍未有實質進展、美國總統特朗普短期內宣布美國進入緊急狀態，目的為了可以興
建美墨圍牆、中美經濟數據表現欠佳，以及著名投資者索羅斯表示已將大部分新經濟股沽出，種
種因素都影響市場的氣氛。
　
　　不過，更大的因素是恆生指數今年來累積升幅已不少，而且期間沒有出現過真正的調整，美
股的情況更明顯，三大指數幾乎已升至接近歷史的高位，但在過去一兩個月，全球的基本因素基
本上沒有改善，當中包括中美貿易問題尚未解決，美國企業的盈利有倒退的壓力，全球經濟數據
表現欠佳，唯一令市場具有信心的是，各國央行正在重新調節他們的貨幣政策，其中中國人行更
有持續「放水」的可能，在市場憧憬資金今年較為充裕的情況下，全球股市在過去個多月的升勢
，看似十分合理。
　
　　但在基本面仍未解決的情況下，如果美股又再創新高，港股突破３００００點的關口，似乎
欠缺說服力，所以出現一些調整，等多一些利好因素真正落實，大市再向上突破，對後市的發展
可能會更為健康。而事實上，市場的基本因素沒有太大的改變，所以今日的調整似乎是技術因素
多於實際因素，故相信恆生指數在２７５００點應該會有不錯的支持。
　
＊聯塑股息率或超過６厘＊
　　
　　個別股份可以留意中國聯塑（０２１２８），去年８月公布之中期業績相當理想，刺激股價
一度高見４﹒８元的水平，但隨後卻跟隨大市下跌，至近日才反彈至８月份的水平，不過仍較集
團主席去年５月增持價低近兩成，所以現價仍是很好的吸納水位。
　
　　聯塑是國內大型建材家居產業集團，共有２２個先進生產基地，分布於中國１６個地區及海
外國家。預期去年全年預測的盈利超過２５億元人幣，預期ＰＥ不足５倍，估值相當吸引，而且
去年中期業績首次派發中期股息（０﹒１０元），如果末期息維持不變，全年派息高達０﹒２８
元，股息率超過６厘，相信會吸引機構投資者趁低吸納。
　
　　而且由於中國政府推動市政工程及基礎建設，實施多項基建項目以促進經濟發展，對塑料管
道保持的需求應會有持續性的增長，相信聯塑２０１９年的利潤仍可錄得雙位數字的增幅，預期
２０１９年的ＰＥ將會降至４倍的水平，所以現價十分超值，值得趁低吸納。
《獨立股評人　陳永陸》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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