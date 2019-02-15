《專家之言－張穎群》觀望中美貿易談判結果，港股仍石試衝二萬九

《專家之言》美國民主共和兩黨終在停擺限期前達成協議，原則上同意撥款１３﹒７５億美

元，在美墨邊境興建８９公里長的圍欄。跟原先提出的５７億美元，興建１８５公里的圍牆，相

差甚遠。因此，總統特卽朗普會否簽署作實相關協議，仍是未知之數。唯美股三大指數已大幅高

開高收，道指本周二（１２日）最多升４０５點，跟標普及納指，齊升超過１﹒４％至近高位收

市。

國際貨幣基金組織提出警告，全球經濟增長速度，可能比預期更慢，希望各國可以做好準備

，避免惡化。但有專家表示，美國納指內的科網股，近日已見回穩，而個別科技企業之估值，也

回落至合理水平。並預期在下半年，納指可以再大升，升幅更可以超越道指。但要留意，僅有部

份科技股是有能力或有條件上升，選擇投資股份要非常謹慎。到目前為止，在標普指數內的企業

，大概有近６成半已公布季度業績。大部分收入及盈利皆優於預期，而標普重上高位，也正好反

映一切。但有大型券商則表示，將大幅下調標普內企業盈利預測，增長由４﹒３％降至１％。同

時，也表示各企業將會面對盈利收入減少的問題。估計今年將會出現很多令人失望的業績。



＊春節假後見紅盤，滬深股市齊向上＊



內地股市在春節假期完結後復市收紅，但經濟持續下行，市場再憧憬中央政府再繼續推出新

政策。由於預期ＧＤＰ增長可能會放緩至６％。估計政府為達到增長速度有更好的進展，將財政

赤字預算金額上調至２萬億元人民幣。同時，再加大減稅措施，預計金額同為２萬億元人民幣，

合共４萬億元人民幣。被市場指為「新４萬億」計劃刺激經濟。再大力推動重要的基建設施，和

大力刺激消費。日前ＭＳＣＩ納入港股小米（０１８１０）及美團（０３６９０）。市場憧憬Ｍ

ＳＣＩ在月底完成股權諮詢後，會公布擴大Ａ股比重，由５％上調至２０％。當中將有近６１０

億美元資金流入Ａ股市場。同有券商表示，此舉可吸引外資每年投入１０００億至２０００億美

元資金流入Ａ股市場。隨後再逐步將債券市場納入國際指數，可吸引的資金將會更多。

內地青島港日前公布，首次以５Ｇ網絡，實現推行全自動化的貨櫃碼頭。而深圳亦公布，率

先以５Ｇ商用，實現小型連片組網。並將之推動至香港及澳門的信息基礎設施，共同享用５Ｇ網

絡，達至互聯互通的協議。目前內地三大電訊商，已各自在指定城市推行試驗和應用。再加上手

機製造商準備在年中推出５Ｇ手機配合。消息刺激相關概念股份造好。



＊科技板塊見追捧，推動恆指創新高＊



日前港元拆息再次回落，１個月曾跌穿１厘水平，低見０﹒９９８６厘。港匯指數亦低見７

﹒８４８３，逼近７﹒８５的兌換水平。銀行體系內的流動性也見充裕，未見有大額資金撤離

。唯目前市場上對貸款需求頗為疲弱，做成拆息回落。同時，再將港美息拉闊，造就更多港美息

的套盤出現。美元匯率稍見造好，曾上９７水平。中央高度關注的粵港澳大灣區規劃，準備在下

星期四公布。目的在配合內地政府之戰略定位，當中包括推進世界級城市而成為宜居宜業的生活

圈、強化國際科技創新中心、支持及協助各地方之一帶一路、同時深化與廣州、深圳和澳門的合

作。相關的股份亦見追捧而造好。

由於內地全力推進５Ｇ商用網絡，相關股份也見基金大手買入。當中包括鐵（００７８８）

塔再創高位１﹒８３元，中興通訊（００７６３）、京信通信（０２３４２）及昂納科技

（００８７７）等亦見創出月內高位。滬深港通在春節假後重開，首日已見有北水流入追捧科技

及金融板塊。恆指本周三（１３日）高見２８５３３，更升夏２５０天線（約２８３５０）的阻

力位，相信市場仍在觀望中美貿易談判結果，及內地有多項金融數據公布。連續多日皆在

２８０００以上橫行，形勢似見好轉，估計在消息公布後，有望可以再見高位，或可先試衝上

２９０００關口。《華盛証券 張穎群》

