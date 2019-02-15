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即市新聞

15/02/2019 17:18

《台股攻略－馮偉明》台股開高走低，收跌２４點

　　《台股攻略》台股今日（１５日）跌２４﹒２３點，收１００６４﹒７８點，成交金額為新
台幣１１２５﹒５億元。
　　美國總統特朗普將宣布進入緊急狀態，股市不安氣氛升高，雖然台股隨美股走弱，但仍相對
抗跌。權值股今日氣氛低迷，大立光震盪走跌，一度跌超過２％，終場收新台幣３９３０元；鴻
海則跌超過１％；台積電相對有撐，在平盤附近小漲震盪。面板股群創跌超過３％；宏達電因元
月營收創歷史新低，股價跌３％。軟板廠台郡去年第四季利潤優於預期，今日一度攻上漲停，並
帶動燿華及金像電走揚。砷化鎵代工廠穩懋看好營運將由第二季起增溫，盤中逆勢走高。華航機
師罷工事件結束，早盤股價走揚，惟尾盤賣壓出籠，股價翻黑。生技股方面，和康生、達爾膚和
保瑞漲停。
　　國際資金充沛，外資在台股操作維持偏多，短線漲多後料轉為整理格局，只要月線支撐不破
，台股仍有機會持續強勢反彈行情。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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