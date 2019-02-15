《談國論企－黎偉成》美對華政經博奕升級

《談國論企》中美貿易磋商於２０１９年２月１４日至１５日舉行前夕，特朗普居然派員到

中東、歐洲力壓中企，確為中國外交部發言人所斥之「極不道德」劣行，由是貿磋即使有「進展

」，亦非「佳訊」，須重新檢視者為特廝已對華作巨、細之政治、經濟以至個別企業之全面、多

方位宣戰，由是所磋商者已非「互利共贏」之想之策也。

最是引人以深憂者，當然為美國國務卿蓬佩奧近日流竄向中東歐國家施壓不要用中國企業的

５Ｇ設備、技術和服務，乃赤夥夥之劣旅，而中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上答問時強

調「動用國家力量打壓中國企業的正常發展權利和利益，以政治手段干預經濟行為，是「極其虛

偽、極不公正，也極不道德的」，用三個「極」直斥美國之非，情況確實是極其嚴重，極不能夠

稍一接受。

我之闡釋，為（一）美國的５Ｇ投資即使佔環球總額比重約２８％，問題是成果相對有限，

遂對中企華為進行一次又一次的「假設」，並有「無數據、無理據之」指控，讓美資企有更大的

空間及時間「趕上來」！

此亦顯（二）中企的科技發展頗有一日千里之概，因特廝常表中國對外企「強逼性技術轉移

」憑空之想，緣何中國在５Ｇ項目研發和成果，「居然」可以使美廝感到深脅？

特別是（三）特廝一眾在毫無實際和具體個案底下，「指控」中企會在５Ｇ對外國進行竊聽

？德國總理默克爾就是受損之一環！

由是中國面對的不是僅僅貿易的問題，而是特朗普要由「貿易戰」，轉到更為具體言微的「

企業戰」特別是劍指「科技企業戰」，用意是「一我（美國）獨大」，乃美帝國主義惡魂復現

。強烈建議中國與美國現時的貿易磋商，不要僅聚焦於簡簡單單的貿易與關稅，亦不要求祁在知

識產權、技術轉讓等方面應美方不合理的「要求」，否則特廝會得寸而進尺。此亦為我繼續「慎

看」甚至「淡看」香港、滬深股市短線前景之因也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

