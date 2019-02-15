《美元走勢－羅明立》美匯短線反覆上落，受經濟及貿易協定影響

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １１０﹒５５ １１０﹒２３ １１０﹒５０
歐元╱美元 １﹒１２９７ １﹒１２８１ １﹒１２９５
英鎊╱美元 １﹒２８０７ １﹒２７８８ １﹒２７９５
美元╱瑞郎 １﹒００５９ １﹒００４３ １﹒００４８
美元╱港元 ７﹒８４７８ ７﹒８４５７ ７﹒８４７４
《美元走勢》美國去年１２月零售銷售按月下跌１﹒２％，市場原先預期為增加０﹒２％，
前值為上升０﹒１％，單月跌幅創９年以來最大。另外，美國上周首次申領失業救濟人數增加
４０００人至２３﹒９萬人，較預期差。１月生產價格指數（ＰＰＩ）則連續第二個月按月錄得
下跌，投資者預期聯儲局加息機會下降，不利美元走勢。
美匯指數短線反覆上落，短線料於９６﹒７０至９７﹒７０區間上落。目前，影響美匯指數
的主要因素有兩個。第一個因素為美國經濟的前景，目前美國的勞工市場仍然蓬勃，不過通脹及
消費的增長動力有放緩的跡象。第二為中美貿易協定的結果，如果能夠達到協議將有助推升美國
經濟增長，否則聯儲局很可能需要放寬貨幣政策，來抵銷談判失敗對經濟的打擊。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１３３０ １﹒１２２０ １﹒１３８０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》