《美元走勢－羅明立》美匯短線反覆上落，受經濟及貿易協定影響

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒５５ １１０﹒２３ １１０﹒５０

歐元╱美元 １﹒１２９７ １﹒１２８１ １﹒１２９５

英鎊╱美元 １﹒２８０７ １﹒２７８８ １﹒２７９５

美元╱瑞郎 １﹒００５９ １﹒００４３ １﹒００４８

美元╱港元 ７﹒８４７８ ７﹒８４５７ ７﹒８４７４



《美元走勢》美國去年１２月零售銷售按月下跌１﹒２％，市場原先預期為增加０﹒２％，

前值為上升０﹒１％，單月跌幅創９年以來最大。另外，美國上周首次申領失業救濟人數增加

４０００人至２３﹒９萬人，較預期差。１月生產價格指數（ＰＰＩ）則連續第二個月按月錄得

下跌，投資者預期聯儲局加息機會下降，不利美元走勢。



美匯指數短線反覆上落，短線料於９６﹒７０至９７﹒７０區間上落。目前，影響美匯指數

的主要因素有兩個。第一個因素為美國經濟的前景，目前美國的勞工市場仍然蓬勃，不過通脹及

消費的增長動力有放緩的跡象。第二為中美貿易協定的結果，如果能夠達到協議將有助推升美國

經濟增長，否則聯儲局很可能需要放寬貨幣政策，來抵銷談判失敗對經濟的打擊。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１３３０ １﹒１２２０ １﹒１３８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

