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即市新聞

15/02/2019 14:49

《美元走勢－羅明立》美匯短線反覆上落，受經濟及貿易協定影響

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒５５　　　１１０﹒２３　　　１１０﹒５０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２９７　　　１﹒１２８１　　　１﹒１２９５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８０７　　　１﹒２７８８　　　１﹒２７９５
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００５９　　　１﹒００４３　　　１﹒００４８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４７８　　　７﹒８４５７　　　７﹒８４７４

　　《美元走勢》美國去年１２月零售銷售按月下跌１﹒２％，市場原先預期為增加０﹒２％，
前值為上升０﹒１％，單月跌幅創９年以來最大。另外，美國上周首次申領失業救濟人數增加
４０００人至２３﹒９萬人，較預期差。１月生產價格指數（ＰＰＩ）則連續第二個月按月錄得
下跌，投資者預期聯儲局加息機會下降，不利美元走勢。
　
　　美匯指數短線反覆上落，短線料於９６﹒７０至９７﹒７０區間上落。目前，影響美匯指數
的主要因素有兩個。第一個因素為美國經濟的前景，目前美國的勞工市場仍然蓬勃，不過通脹及
消費的增長動力有放緩的跡象。第二為中美貿易協定的結果，如果能夠達到協議將有助推升美國
經濟增長，否則聯儲局很可能需要放寬貨幣政策，來抵銷談判失敗對經濟的打擊。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１３３０　　　１﹒１２２０　　　１﹒１３８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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