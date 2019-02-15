《真知灼見－溫灼培》中國出口數字剖析

《真知灼見》中國１月份出口按年比大升９﹒１％，扭轉了１２月下跌４﹒４％情況。另外

，入口按年比則只縮減１﹒５％，同時扭轉了１２月大跌７﹒６％形勢。從表面數字觀察，中國

１月份出入口數字好到有點令人驚訝！不要忘記，美國正對中國開展關稅；而從近期公布的環球

經濟數字可見，環球經濟已見明顯減弱，又如何能大舉吸納中國貨？市場普遍把中國１月份出入

口數字以按年比，較１２月要理想，主要歸於農曆新年效應，驅使出口商於１月趕快出口，入口

商提前入口，所以做就了１月份數字的顯著改善。但這又是否全部原因？當然，大家始終最想知

道是面對中美貿易紛爭及環球經濟減弱下，中國的出口是否真的可以獨善其身？中國作為世界工

廠，出口是其經濟命脈，這是市場關心中國出口的原因。



＊貿易盈餘大減＊



要解答上述問題，先讓我們觀察中國１月整體貿易盈餘數字。中國１月份貿易盈餘從１２月

的５７０﹒６億美元急降至只有３９１﹒６億美元，跌幅達三成，可謂相當顯著。事實上，如觀

察按月比，中國１月的出口基本上是減少了１﹒６６％。減幅雖不多，但仍是減少了。換言之，

所謂中國１月按年出口理想，大升９﹒１％是因為農曆新年效應，這說法已是不攻自破。明顯，

１月份出口按年比強勁增長只是因為去年１月的出口基數低影響了數字比較而已。

或許對於中國１月出口數字更正確的分析應該是，中國的出口已開始見從高位逐步減弱。倘

不是農曆新年前夕效應，１月出口按月比跌幅可能更大。反觀入口，記得中美領袖於１２月在

Ｇ２０會面後，中國隨即大量購買大豆。當出口減少，入口增大，相信這是導致中國１月貿易盈

餘大減的原因。



＊中國經濟減弱利淡澳紐元＊



最後，根據《彭博》報道（未經證實），美國總統特朗普正考慮給予中國多６０天時間與美

國就貿易作出談判，務求使雙方可達成協議。有關消息為市場帶來不輕的支持。不過，從上述中

國１月出口數字我們可想像到，即使中美貿易談判可繼續拖延，美國暫不再增加對中國的入口關

稅；但假如現行關稅足以損害到中國出口以至經濟，這樣拖延下去，對中國經濟仍是百害而無利

。另外，值得留意的是，中國今早（１５日）公布１月生產物價指數按年比只有０﹒１％，較１

２月的０﹒９％大跌；顯示中國生產商已無能力加價。中國經濟減弱可視為不利商品貨幣，尤其

澳元及紐元。除非本周中美貿易談判有新進展，料澳元及紐元將難免受壓。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

