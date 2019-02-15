《品中資－羅國森》中美有協議豬年有運行

《品中資》踏入２０１９年之後，環球股市持續向好。以西曆計算，似乎逢９字頭的年份，

股市表現都不錯。就以過去兩次９字頭的年份計，即１９９９和２００９這兩年來說，都是升市

年。

只不過，這兩個年頭的前一年都是股災年，１９９８是亞洲金融風暴，２００８更是十年一

遇的金融海嘯。在前一年大跌之後，翌年能夠反彈，也是可以理解的。

但如果用我們的農曆年去推算又如何？

同樣以過去兩次豬年為例，原來，對上一個豬年，即２００７年，相信有一定股齡的讀者都

記憶猶新，這也是十年一遇的大牛市年，也是剛才提到的２００８年金融海嘯的前一年。

至於再上一個豬年，即１９９５年，當年股市先跌後回升。話說１９９４年，即豬年的前一

年，當時的美國聯儲局主席格林斯班突如其來加息，令市場感到錯愕，結果觸發環球股市急瀉。

恆生指數由當時的１２６００點水平，急跌至１９９５年１月的６８９０點低位，跌幅接近

五成，實在相當嚇人。到了１９９５年初，聯儲局暫停加息，市場終於鬆一口氣，環球股市回升

，而港股也從這個水平，一直升至１９９５年年底的１００００點關口。



＊兩個豬年有點相似＊



今個豬年的前一年，即２０１８年，美國聯儲局想盡快令息口正常化，總共加息４次，而在

此之前，也曾加息５次，論幅度和速度，則以去年的力度最強，但適逢美國總統特朗普要跟中國

打貿易戰，市場開始憂慮美國經濟前景。結果，美股終於結束多年升浪，道指去年大約下跌了５

﹒６％。

港股方面，恆生指數去年下跌了大約一成三，但直接受貿易戰影響的內地股市，跌幅更厲害

，上證綜合指數去年下跌了兩成四。某程度上，今個豬年的背景跟再上一個豬年有點相似。

雖然單以這個相似的背景，也不能推斷，今個豬年一定是升市，因為今個豬年多了一個中美

貿易戰的因素。

我在早前的品評中已經提過，美國對華徵收額外關稅，只是一種手段，主要是想逼中國談判

，而最終目的當然是想中國開放市場（當中還包括很多貿易相關的問題，例如技術轉移、知識產

權和公平貿易等等）。

但說實在，美國也未必有能力應付這場貿易戰，因為再大幅加徵關稅，只會加劇美國的通脹

壓力，因為無論出口商或進口商，都不可能完全承擔２５％的關稅，要不就是轉嫁給消費者，要

不就是放棄美國市場，兩個選項都對美國經濟和美國消費者不利。

在美國息口趨升的壓力下，美國經濟和股市都不會有好下場，而特朗普想競選連任的如意算

盤也就無法打得響。

而中國更不可能在這個時候開打貿易戰，因為中國經濟已經發展到一定規模，不可能維持高

增長，經濟放緩是必然的過程，但內地經濟規模龐大，絕不容許經濟硬著陸，否則會觸發民怨，

那就很難管治了。因此，盡量令到經濟有秩序地放慢，正是中央政府的當務之急。



＊中美都無條件打貿易戰＊



萬一真的跟美國全面開展貿易戰，中國經濟是不能承受的，因為如果關稅加到２５％，而美

國進口商不願承擔，又不願轉嫁予消費者，那麼，中國公司就只有放棄美國市場，這會令到很多

中國人失業，這是中央政府不願見到的。

在此我想岔開一筆，過年時我去了珠三角一趟探望客戶，其中跟一位企業老闆談起內地經濟

的最新情況。他指出，內地的實體經濟正在放緩，只有互聯網相關的公司才有增長。

但另一邊廂，今年的經濟前景也不樂觀，因為內地今年改革社保的供款方法，由過去按照當

地最低工資計算保費，改為以職工實際工資去計算保費。這樣做，長遠會增加職工日後的退休收

入，但短期卻增加職工和企業的負擔，而且增幅不少呢！他擔心，這樣會削弱中央希望透過刺激

內需振興經濟的效力。

回說中美的貿易談判，在雙方都不想，也不能開打貿易戰的前提下，我相信，今次中美貿易

談判最終都會有協議，只不過未必是全面的協議。又或者，正如最新的放風，中美會同意再延長

兩個月談判期，即是先在２月底前達成一個框架協議，具體兼棘手的問題，就再延期磋商。

總之，只要中美能夠達成某程度的協議，即是不會全面開打貿易戰，這個豬年就應該有運行

，可以仿效過去兩個豬年一樣，以升市告終。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

