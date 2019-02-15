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15/02/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國面臨人口老化問題

　　《神州縱橫》最近有不少評論指中國面臨人口危機：勞動人口及總人口急降而加速老化過程
，對發展前景及國家實力提升不利。實況為何值得關注，尤須理解中國的特殊國情。
　
＊人口或將較預期早見頂＊
　
　　近年中國出生人口下跌：２０１６為１７２６萬，２０１７為１７２３萬而２０１８為
１５２３萬，２０１８的出生率更為１９４９以來最低。人口淨增隨之減少，２０１７及
２０１８分別只有７００及５００餘萬。去年在１６至５９歲的勞動人口逾８９７００萬，就業
人口則有７７５８６萬較上年下跌５４萬乃歷來首次。一般估計中國人口將於２０２９的約
１４﹒４億見頂後回落，但另有估算指見頂或提前至２０２７年。本來經濟發展民生提升後生育
意願下降，演化成人口老化及見頂回落並非罕見，許多發達國都有類似問題，當中日本情況尤為
突出。另方面中國的情況又較為特別且更為複雜難解。
　　作為人口眾多底子薄的發展中國家，解決溫飽及就業本是重大難題，但由於有效的生育控制
加上快速發展，中國只用了約３０年間便令人口形勢逆轉並帶來了幾個現象：（一）解決了就業
問題後更帶來勞力不足的新困局，沿海地區由之前怕民工湧至的盲流變成受困於民工荒。（二）
農村剩餘勞力流出見頂，劉易斯拐點比預期早便突然到來。（三）人民尤其城市居民生猛提高後
迅即進入低生育階段。（四）人口老化比預期早到來，人口型態超前於經濟及社會進入了發達國
行列，形成了未富先老現象。
　
＊要及時消除生育障礙＊
　
　　上述的獨具特色人口格局演變之路，令中國避過了貧窮陷阱打擊，沒因人口增長快過經濟擴
張而導致返貧，卻也令當局猝不及防而延誤了應對老化問題。為解民工荒當局力推鼓勵自動化的
「機器換人」計劃，且為解生育不足近年已逐步解除生育禁令。目前有必要立刻解除所有禁令，
但這也未必足夠，有學者提出還須推出鼓勵生育措施，如對有孩子家庭減免稅費等。還有評論認
為要積極解決兩大妨礙生育的困擾：（一）生養孩子太貴。有估算稱在一二線城市養孩子成本不
遜發達國，但平均工資卻只有發達國約三分一。（二）相關服務不足。醫衛照護嬰兒及幼兒的設
施缺少及欠完善，有需要加大公共投入及鼓勵私企參與。顯然中國經濟正面臨一個前所未見的結
構性問題，必須及早制訂全方位及全面性應對方案，否則將影響發展前景。反之若做得好又可催
生護幼育兒等一系列新興產業。人口增長加快還有助減低產能過剩的問題。此外為保發展勢頭，
要趁老化未深之時加大投資創富，從而減低未富先老風險，還要加快把競爭力基礎由人口紅利轉
向人才紅利。為緩解勞力不足，則要及時出台延遲退休年齡及引入外勞等政策。
《資深評論員　凌昆》

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