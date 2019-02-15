《精心傑作－溫傑》貿易戰正面消息或已反映，部署宜審慎

《精心傑作》農曆年過後，港股繼續向上。恆指於周三（１３日）更以大成交升穿２５０天

移動平均線，並一度突破２８５００點心理關口，氣勢逼人。現時不少讀者也會有個疑問─現在

是否應順勢追入？早在前一期的《精心傑作》，筆者提到恆指若企穩２８０００點，絕對有可能

再上試２８５００點。而恆指又是憑甚麼大漲呢？回答這個問題時，首先我們看看大市成交量。

恆指自１月４日低位一路上升至今，鮮有日成交額超過千億的日子。其實，現時的戰場已不只在

正股市場。



隨著投資者的知識有所提高，期指及衍生工具市場變得相當活躍。港交所剛公布的數據指出

，股票期貨平均每日成交量為５８２１張合約，較去年同期的７８３張上升６４３％。而牛熊證

亦是莊家以期指作對沖的，所以現時在缺乏消息面情況下，牛熊市場相對更能左右大局。或許不

多不少受１８年市況影響，現時大多投資者對看淡產生一定的情意結。而隨著恆指的走高，我們

不難發現有更多的投資者不斷買「近熊」火中取栗。短期市況走勢不用跟基本面發展，而大量的

熊證亦隨節節上升的恆指成為犧牲品。現時主流市場關注正在中美舉行看中美貿易戰會談。筆者

認為此次升勢大部分原因是市場已把貿易戰向好消息反映在價內。故好消息未必能進一步推高指

數。反而，任何的壞消息可能被市場借勢發酵，令大市轉跌。現時部署宜以審慎為主。



＊匯控績前分析＊



由於匯豐控股（００００５）即將公布業績，不少讀者朋友也比較關注大笨象的成績表。筆

者及其研究團隊亦作了一些績前分析。



集團於去年第三季度取得近三年來最高的季度收入，惟第四季度在非利息收入下降、撥備上

升，加上投資市場表現不佳拖累下，預期匯豐第四季度業績將會出現按季倒退的情況。



集團去年首三季列帳基準收入分別為１３７、１３６及１３８億美元，預期第三季收入中位

數為１３５億美元；其中，環球銀行及資本市場將受市況不佳影響而出現倒退，而香港銀行拆息

於第四季表現停滯，亦對其淨利息收入產生影響。至於基本稅前利潤方面，我們預期匯豐除稅前

利潤為４２至４３億美元，按季下跌２７％－３０％，同時亦為２０１８年最低的一個季度。



按照過往慣例，匯豐將於第一至第四季度分別派發０﹒１、０﹒１、０﹒１及０﹒２１美元

股息，預期集團今年第四季度派息有望維持此水平。按照目前匯豐股價水平，對應股息收益率約

為６％。撇除收入下降因素，收息水平尚具一定防守性。



前期我們對匯豐第三季度業績作出跟進時，認為集團股價於６２元可作留意，並上望

７１﹒５元。於集團第四季業績公布前，我們相信此目標價仍屬合理，惟若跌至５６﹒６元宜果

斷止蝕。《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

