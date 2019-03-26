《經濟通通訊社２６日專訊》中智全球（０６８１９）明日（２７日）掛牌，今日在輝立交
易所暗盤開報５元，較招股價５﹒３５元低出６﹒５％或０﹒３５元。每手５００股計，不計手
續費，每手虧損１７５元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報５﹒３５元，平招股價。（ｍｗ）
26/03/2019 16:19
【新股上市】中智全球（６８１９）暗盤開５元，低上市價近７％
《經濟通通訊社２６日專訊》中智全球（０６８１９）明日（２７日）掛牌，今日在輝立交
易所暗盤開報５元，較招股價５﹒３５元低出６﹒５％或０﹒３５元。每手５００股計，不計手
續費，每手虧損１７５元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報５﹒３５元，平招股價。（ｍｗ）
|中國故事26/03/2019
【科創板】制度創新是亮點 一文看懂科創板
|生財有道26/03/2019
《開市Good Morning》陳政深：港股中線仍向好
|中國故事26/03/2019
【科創板】上海科創板如箭在弦 開闢投資新路徑
|樓市「胡」言26/03/2019
「愉景灣 意堤」奇則賺到盡！外牆再加玻璃幕牆？
|國際動態26/03/2019
報告指無證據通俄 特朗普稱勝利
|興證快訊25/03/2019
甚麼因素左右加息？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰