【新股上市】中智全球（６８１９）暗盤開５元，低上市價近７％

《經濟通通訊社２６日專訊》中智全球（０６８１９）明日（２７日）掛牌，今日在輝立交

易所暗盤開報５元，較招股價５﹒３５元低出６﹒５％或０﹒３５元。每手５００股計，不計手

續費，每手虧損１７５元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報５﹒３５元，平招股價。（ｍｗ）

