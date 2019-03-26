【新股上市】管道工程（１８６５）暗盤開０﹒５５元平上市價

《經濟通通訊社２６日專訊》新加坡基礎設施管道建設及相關工程服務的總承辦商管道工程

（０１８６５）明日（２７日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒５５元與招股價持平。

該股每手交易單位為４０００股。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒５５元，亦與招股價持平。（ｓｃ）

