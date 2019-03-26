《經濟通通訊社２６日專訊》英國國會通過表決從政府手中奪走脫歐控制權，並將就多項脫
歐選項進行指示性投票，不過高盛歐洲經濟學家Ａｄｒｉａｎ Ｐａｕｌ對於該指示性投票能否
產生結論保持懷疑，但有可能會為英國採取較為溫和的脫歐方式鋪路。
他補充，最近就有關提前大選的可能性已經增加，但英國脫歐最終結果的預測沒有變化，認
為英國硬脫歐可能性為１５％，留歐機會為３５％，而國會最終提出一份內容與目前脫歐計劃相
近的協議的可能性為５０％。（ｍｎ）
26/03/2019 16:40
【脫歐之後】高盛料英國或以較溫和方式脫歐
《經濟通通訊社２６日專訊》英國國會通過表決從政府手中奪走脫歐控制權，並將就多項脫
歐選項進行指示性投票，不過高盛歐洲經濟學家Ａｄｒｉａｎ Ｐａｕｌ對於該指示性投票能否
產生結論保持懷疑，但有可能會為英國採取較為溫和的脫歐方式鋪路。
他補充，最近就有關提前大選的可能性已經增加，但英國脫歐最終結果的預測沒有變化，認
為英國硬脫歐可能性為１５％，留歐機會為３５％，而國會最終提出一份內容與目前脫歐計劃相
近的協議的可能性為５０％。（ｍｎ）
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