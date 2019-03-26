【企業盈警】泰山石化（１１９２）料全年虧損擴至不少於２０億元

《經濟通通訊社２６日專訊》泰山石化（０１１９２）預計，截止２０１８年底止年度錄得

的虧損將大幅擴大至不少於２０億元，２０１７年度虧損額約為２﹒６５億元。

泰山石化表示，虧損增加主要歸因於期內資產減值大幅增加，包括商譽減值、預付土地租金

減值以及物業、廠房及設備減值；及貿易應收款項撥備及可供出售金融資產撥備。

公司預計將於本周五（２９日）或前後刊發２０１８年度業績。（ｙｋ）

