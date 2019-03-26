《經濟通通訊社２６日專訊》泰山石化（０１１９２）預計，截止２０１８年底止年度錄得
的虧損將大幅擴大至不少於２０億元，２０１７年度虧損額約為２﹒６５億元。
泰山石化表示，虧損增加主要歸因於期內資產減值大幅增加，包括商譽減值、預付土地租金
減值以及物業、廠房及設備減值；及貿易應收款項撥備及可供出售金融資產撥備。
公司預計將於本周五（２９日）或前後刊發２０１８年度業績。（ｙｋ）
26/03/2019 08:59
【企業盈警】泰山石化（１１９２）料全年虧損擴至不少於２０億元
《經濟通通訊社２６日專訊》泰山石化（０１１９２）預計，截止２０１８年底止年度錄得
的虧損將大幅擴大至不少於２０億元，２０１７年度虧損額約為２﹒６５億元。
泰山石化表示，虧損增加主要歸因於期內資產減值大幅增加，包括商譽減值、預付土地租金
減值以及物業、廠房及設備減值；及貿易應收款項撥備及可供出售金融資產撥備。
公司預計將於本周五（２９日）或前後刊發２０１８年度業績。（ｙｋ）
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