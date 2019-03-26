【新股上市】ＤＯＭＩＮＡＴＥ暗盤高開２７％，每手賺８００元

《經濟通通訊社２６日專訊》ＤＯＭＩＮＡＴＥ ＧＰ（０８５３７）明日（２７日）掛牌

，今日於輝立暗盤交易系統，開市價０﹒３８元，較招股價０﹒３元高２６﹒６７％。每手一萬

股，不計手續費賺８００元。現報０﹒４２元高招股價４０％。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒３９５元高招股價３１﹒６７％。

（ｙｋ）

