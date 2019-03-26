  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/03/2019 08:42

【企業盈警】ＺＩＯＮＣＯＭ（０８２８７）料去年錄重大虧損

　　《經濟通通訊社２６日專訊》ＺＩＯＮＣＯＭ（０８２８７）公布，公司預料截至２０１８
年１２月３１日止年度業績將較去年同期錄得重大虧損額。
　　公司解釋，錄得虧損主要因不明朗的全球貿易前景及全球經濟表現疲弱帶來的全球艱難經濟
環境的影響；有關海外市場發展的銷售開支；及集團行政開支所致。
　　公司預計，２０１８年度業績將於３月底前公布。（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態26/03/2019
報告指無證據通俄 特朗普稱勝利
興證快訊25/03/2019
甚麼因素左右加息？
FOCUS25/03/2019
【FOCUS】米勒報告謎團待解 美政圈新風眼醞釀中
生財有道25/03/2019
《開市Good Morning》朱紅：28500點有初步支持
中國故事25/03/2019
【科創板】上交所受理首批9家科創板上市企業 融資額共110億
國際動態25/03/2019
泰國大選 巴育連任總理機會高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金