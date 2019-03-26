《經濟通通訊社２６日專訊》ＺＩＯＮＣＯＭ（０８２８７）公布，公司預料截至２０１８
年１２月３１日止年度業績將較去年同期錄得重大虧損額。
公司解釋，錄得虧損主要因不明朗的全球貿易前景及全球經濟表現疲弱帶來的全球艱難經濟
環境的影響；有關海外市場發展的銷售開支；及集團行政開支所致。
公司預計，２０１８年度業績將於３月底前公布。（ｕｌ）
26/03/2019 08:42
【企業盈警】ＺＩＯＮＣＯＭ（０８２８７）料去年錄重大虧損
《經濟通通訊社２６日專訊》ＺＩＯＮＣＯＭ（０８２８７）公布，公司預料截至２０１８
年１２月３１日止年度業績將較去年同期錄得重大虧損額。
公司解釋，錄得虧損主要因不明朗的全球貿易前景及全球經濟表現疲弱帶來的全球艱難經濟
環境的影響；有關海外市場發展的銷售開支；及集團行政開支所致。
公司預計，２０１８年度業績將於３月底前公布。（ｕｌ）
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