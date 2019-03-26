《午市前瞻》企業盈利未有太大改善，港股短線向下機會大

《經濟通通訊社２６日專訊》港股上日低收逾５００點後，今日略現反彈。港股今早高開

１５４點報２８６７７後，最多升１７８點報２８７０１，其後升幅收窄至只有１６點報

２８５３９，最終半日收報２８５６４，揚４０點或０﹒１４％，主板成交４７６﹒６０億元。

國企指數跌一不足１點，報１１２３１。

上證綜指報３０１２，跌３０點或跌０﹒９９％，成交１９４３﹒７６億元人民幣。

重磅股個別發展，匯控（００００５）微升０﹒３９％，報６３﹒９５元；港交所

（００３８８）揚０﹒５３％，報２６６﹒８元；騰訊（００７００）跌０﹒６８％，報

３５１﹒４元；中移動（００９４１）軟０﹒３１％，報８１﹒１元；友邦（０１２９９）則升

０﹒１３％，報７５﹒５元。



＊申洲獲大行唱好，神華暫最差藍籌＊



航空相關股個別發展，國泰（００２９３）早前宣布，正積極洽購海航集團旗下廉航香港快

運，有傳最快今日將有正式公布，該股半日揚２﹒８５％，報１３﹒７元。首都機場

（００６９４）升０﹒１３％，報７﹒６元；國航（００７５３）微升０﹒１２％，報８﹒２８

元；南航（０１０５５）軟０﹒１６％，報６﹒２５元；東航（００６７０）跌１﹒３８％，報

４﹒９９元。

紡織股走勢不一，大和發表報告，指對申洲（０２３１３）長遠前景非常樂觀，預期當越南

新廠房有較具意義的投產後，該公司於２０２０年收入增長將可加速，故將目標價由１１０元上

調至１１２元，評級續予「買入」，該股半日揚３﹒６７％，報１０４﹒５元，為半日最佳藍籌

；南旋（０１９８２）跟升１﹒４１％，報０﹒７２元；天虹紡織（０２６７８）走低

３﹒４２％，報１１﹒３元；魏橋（０２６９８）跌１﹒５９％，報３﹒０９元；江南布衣

（０３３０６）跟跌０﹒７６％，報１５﹒７８元。

煤炭股普遍向下，神華（０１０８８）跌１﹒４２％，報１８﹒０４元，為半日最差藍籌；

兗州煤業（０１１７１）走低１﹒７３％，報７﹒３７元；兗煤澳洲（０３６６８）挫

８﹒８８％，報１７﹒８６元；伊泰煤炭（０３９４８）跟跌２﹒１９％，報６﹒７１元；鴻寶

資源（０１１３１）則升２﹒４４％，報１﹒２６元。



＊龍湖揚近半成破頂，康師傅急升７％＊



內房股普遍向上，龍湖（００９６０）去年多賺近三成至１６２﹒３７億人幣，今早獲高盛

上調目標近半成，由３１﹒６元升至３３﹒１元，評級續予買入，該股半日最高見２７﹒２元破

頂，該股半日升４﹒７７％，報２６﹒３５元；潤地（０１１０９）今日放榜，半日揚

１﹒０９％，報３２﹒５元；雅居樂（０３３８３）走高０﹒８５％，報１１﹒８８元；恆大

（０３３３３）跌２﹒０１％，報２６﹒８５元。

食品股全線走高，康師傅（００３２２）昨日（２５日）公布去年業績，純利為２４﹒６３

億元人民幣按年升３５﹒４２％，摩通及麥格理分別上調其目標價，前者由１６﹒５０元至

１６﹒７０元，評級維持增持；後者則由１１﹒３０元至１２﹒００元，評級續予中性，該股半

日急升７﹒１％，報１２﹒０６元。旺旺（００１５１）揚１﹒４２％，報６﹒４２元；統一

（００２２０）抽高３﹒１７％，報７﹒８元；Ｈ＆Ｈ（０１１１２）升２﹒６％，報４７﹒３

元；蒙牛（０２３１９）跟升１﹒３４％，報２６﹒５５元。



＊梁志麟﹕大市氣氛轉趨保守，料房託可跑贏大市＊



港股昨日重挫近６００點，今日輕微反彈，交通銀行香港分行策略師梁志麟對《經濟通通訊

社》預料，大市短期走勢轉趨保守，因為一來恆指由今年年頭至今已累積一定升幅，美國債息倒

掛現象正好提供一個理由回落進行調整；再加上指數基本面如企業盈利沒有太大改善，料大市短

期向下機會大，支持位在２８２００點，若再失守，將會跌得更深，譬如２７２００點水平。

本周仍有不少中資金融股如內銀板塊放榜，不過梁志麟認為，對大市提振作用有限，因為過

往該板塊主要依賴高息吸引投資者，但相關盈利增長未見有太大亮點，尤其市場亦擔心經濟下行

，會加劇壞帳率，預料短期內仍在低位徘徊。不過，由於昨日美國不少官員如聯儲局前主席耶倫

亦出言安撫，指債息倒掛並非經濟衰退的信號，可能預示需要減息，有助大市緩和跌勢。

市況轉淡，梁志麟認為，內需股及高息股相關板塊會吸納部分市場資金，當中他較推薦房託

，因為其收入及派息相對穩定，尤其現時市場浮現眾多不明朗因素，加上美國短期內不會加息、

及其他央行均傾向「鴿派」，房託跑贏大市的優勢將更為明顯，例如在昨日港股重挫下，不少高

息股如電訊相關個股仍逆市上升。（ｙｋ、ｍｗ）

