【貿易開戰】陳茂波：中美達成協議機會仍高，惟深層次矛盾難解決

財政司司長陳茂波昨日（２５日）在香港專業聯盟午餐演講上指，根據港府的研判，中美貿

易衝突能夠達成協議的機會仍然很高，但由於中美之間的衝突屬深層次矛盾，並不會完全解決，

所以中美之間的關係，往後或會時好時壞，對環球金融市場的影響很大，亦會影響本港經濟。

陳茂波其後出席中華總商會主辦的粵港澳合作論壇時表示，面對環球經濟多變的環境，粵港

澳大灣區發展顯得更適時和重要，香港固有的優勢產業，如金融服務、貿易、專業服務、法律和

解決爭議服務等，將在大灣區內有更廣闊的發展空間和市場。《香港經濟日報》

