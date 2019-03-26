【本港經濟】２月出口跌幅擴大至６﹒９％遜預期，近三年最差表現

《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處公布，今年２月份本港整體出口貨值按年下跌

６﹒９％，比１月份跌幅０﹒４％有所擴大，較市場預期下跌２﹒４％遜色，並創下２０１６年

３月下跌７％以來最差表現。至於２月份的進口貨值亦按年下跌３﹒８％，稍勝市場預估的

４﹒４％跌幅。２月錄得有形貿易逆差４８８億元，相等於商品進口貨值的１７﹒６％。



＊首兩個月合併出口貨值跌３﹒１％＊



若合併１月及２月份計算以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，今年２月整體出口貨

值較２０１８年同期下跌３﹒１％，而商品進口貨值則跌５％。今年首兩個月錄得有形貿易逆差

５９４億元，相等於商品進口貨值的９﹒３％。

政府發言人表示，受環球經濟增長動力減弱以及美國與內地的貿易摩擦所拖累，本港的商品

出口表現在２０１９年年初仍然疲弱，情況與很多其他亞洲經濟體相似。合併２０１９年首兩個

月計算以消除農曆新年假期出現在不同日子的影響，商品出口貨值按年下跌３﹒１％。

短期內，外圍的貿易環境料仍會具挑戰性。雖然美國與內地的貿易談判據報已進入最後階段

，但雙方能否及何時達成最終協議，仍有不確定性。其他外圍發展，包括環球經濟增長減慢和英

國脫歐等，亦須關注。政府會繼續保持警覺。



＊上月出口美國大跌２０﹒５％＊



繼今年１月份錄得０﹒４％的按年跌幅後，今年２月份商品整體出口貨值為２２８７億元，

按年下跌６﹒９％。同時，繼１月份錄得６％的按年跌幅後，２月份商品進口貨值為２７７５億

元，按年減少３﹒８％。

經季節性調整的數字顯示，截至今年２月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值

錄得７﹒８％的跌幅。同時，商品進口貨值下跌８﹒６％。

今年２月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌７﹒８％，其中，印度（跌４１﹒２％）、

台灣（跌２６﹒５％）、日本（跌１９﹒７％）和中國內地（跌５﹒３％）的跌幅較明顯。除亞

洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌

２０﹒５％）和德國（跌１５％）。同時，輸往英國的整體出口貨值則上升３０﹒７％。

今年首兩個月，輸往美國（跌１２﹒４％）和內地（跌４﹒５％）的出口貨值分別下跌

１２﹒４％及４﹒５％。（ｃｌ）

