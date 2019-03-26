《經濟通通訊社２６日專訊》中國金控（００８７５）發盈警，預料截至去年１２月底止年
度虧損為１﹒７４億元，較２０１７年度之虧損７３００萬元擴大，主要由於收購中國小額貸款
業務的商譽減值約５１００萬元，以及於聯營公司之投資減值約４５００萬元。（ｃｈ）
26/03/2019 17:08
【企業盈警】中國金控（８７５）料去年虧損擴大至１﹒７４億元
《經濟通通訊社２６日專訊》中國金控（００８７５）發盈警，預料截至去年１２月底止年
度虧損為１﹒７４億元，較２０１７年度之虧損７３００萬元擴大，主要由於收購中國小額貸款
業務的商譽減值約５１００萬元，以及於聯營公司之投資減值約４５００萬元。（ｃｈ）
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