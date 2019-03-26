《再戰明天》英國議會就退歐選項進行投票，國壽和國航派業績

《經濟通通訊社２６日專訊》明日（２７日），英國議會就退歐選項進行投票，美國公布１

月貿易收支。



＊英國議會就退歐選項進行投票＊



在外圍重要經濟活動上，明日，英國議會就退歐選項進行投票。

本港時間明早７：１０ａｍ，澳洲央行助理總裁肯特參加會議的小組討論。

明日舉行２０１９博鰲亞洲論壇。發言嘉賓包括：意大利經濟財政部長特里亞發表講話

（４：００ｐｍ）、中國人民銀行行長易綱、財政部長劉昆。

明午６：００ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格參加一場小組討論會。４：００ｐｍ，歐洲央

行及其觀察家會議」，發言嘉賓包括：歐洲央行總裁德拉吉（４：００ｐｍ）、副總裁德金多斯

（６：４５ｐｍ）、首席經濟學家普雷特（４：４ｐｍ）和執委莫爾許（９：３０ｐｍ）。

明日，歐洲央行執委勞滕施萊格、歐洲央行管理委員會委員暨奧地利央行總裁諾沃特尼在一

個會議上發表講話。

５：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員哈卡賴寧在瑞典央行主辦的會議上發表講話，

該會議主題為－－當前金融市場環境下的央行和銀行業監管。



＊新西蘭公布官方指標利率，美國公布１月貿易收支＊



在數據方面，明早９：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料維持於１﹒７５％。

９：３０ａｍ，中國公布２月工業利潤。

明午３：４５ｐｍ，法國公布３月消費者信心指數，料由９５升上９６。

明晚７：００ｐｍ，美國公布一周抵押貸款市場指數。８：３０ｐｍ，加拿大公布１月國際

商品貿易，料貿赤由４５﹒９億加元收窄至４０億加元。同時，美國公布１月貿易收支，料貿赤

由５９８億美元收窄至５７０億美元。



＊國壽、中興通訊和國航派業績＊



在本港，明日筆克遠東（００７５２）和桐成控股（０１６１１）開股東會。

派業績的公司有：九龍建業（０００３４）、信德集團（００２４２）、比亞迪電子

（００２８５）、香港中旅（００３０８）、江西銅業股份（００３５８）、大新金融

（００４４０）、雲遊控股（００４８４）、廣深鐵路股份（００５２５）、中國糧油控股

（００６０６）、中國國航（００７５３）、中興通訊（００７６３）、建設銀行

（００９３９）、華電國際電力股份（０１０７１）、香港電視（０１１３７）、比亞迪股份

（０１２１１）、中集集團（０２０３９）、蒙牛乳業（０２３１９）、大新銀行集團

（０２３５６）、中國人壽（０２６２８）等。（ｈｏ）

