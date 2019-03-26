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26/03/2019 09:02

【海航動向】傳國泰（００２９３）最快今公布購香港快運

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國泰（００２９３）早前宣布正積極洽購海航集團旗下廉航香
港快運，投資界近日盛傳最快今日會有正式公布。雖暫未有交易細節，但消息人士指，國泰將爭
取香港快運控股權。國泰不評論市場傳聞。
　　投資界人士也指，國泰接手香港快運後首要任務將是改組高層團隊，來自海南航空及海航集
團的高管將會離任。國泰行政總裁何杲曾暗示，不會改變香港快運廉價航空品牌及定位。
（ｈｌ）

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