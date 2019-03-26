《經濟通通訊社２６日專訊》國泰（００２９３）早前宣布正積極洽購海航集團旗下廉航香
港快運，投資界近日盛傳最快今日會有正式公布。雖暫未有交易細節，但消息人士指，國泰將爭
取香港快運控股權。國泰不評論市場傳聞。
投資界人士也指，國泰接手香港快運後首要任務將是改組高層團隊，來自海南航空及海航集
團的高管將會離任。國泰行政總裁何杲曾暗示，不會改變香港快運廉價航空品牌及定位。
（ｈｌ）
26/03/2019 09:02
【海航動向】傳國泰（００２９３）最快今公布購香港快運
《經濟通通訊社２６日專訊》國泰（００２９３）早前宣布正積極洽購海航集團旗下廉航香
港快運，投資界近日盛傳最快今日會有正式公布。雖暫未有交易細節，但消息人士指，國泰將爭
取香港快運控股權。國泰不評論市場傳聞。
投資界人士也指，國泰接手香港快運後首要任務將是改組高層團隊，來自海南航空及海航集
團的高管將會離任。國泰行政總裁何杲曾暗示，不會改變香港快運廉價航空品牌及定位。
（ｈｌ）
|國際動態26/03/2019
報告指無證據通俄 特朗普稱勝利
|興證快訊25/03/2019
甚麼因素左右加息？
|FOCUS25/03/2019
【FOCUS】米勒報告謎團待解 美政圈新風眼醞釀中
|生財有道25/03/2019
《開市Good Morning》朱紅：28500點有初步支持
|中國故事25/03/2019
【科創板】上交所受理首批9家科創板上市企業 融資額共110億
|國際動態25/03/2019
泰國大選 巴育連任總理機會高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰