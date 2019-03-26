【本港樓市】傳上環蘇杭街商廈獲外資基金財團１９億洽購至尾聲

《經濟通通訊社２６日專訊》投資氣氛轉好，大額物業成交勢增。消息指，上環蘇杭街６９

號全幢商廈，獲一外資基金財團出價約１９億元洽購至尾聲，料快易手，呎價約１﹒９萬元。

項目早年由南豐持有，２０１０年上市公司以６﹒５億元向南豐購入，一直持有作收租。

２０１５年，業主曾把物業招標出售，叫價約１５億元，惟最終未有售出。（ｈｌ）

