【港鐵頭痕】傳政府計劃改革港鐵高層薪酬制度，與服務表現掛勾

《經濟通通訊社２６日專訊》港鐵（０００６６）近年事故頻生，更發生通車４０年以來首

宗列車相撞，傳政府計劃向港鐵管理層開刀，預計候任主席歐陽伯權７月上任後會著手推動改革

。

《香港０１》引述消息報道，政府關注港鐵服務質素下降，擬推行革新，第一步是引導港鐵

回歸集體運輸本業，包括投放更多資源及精力在更換及維修保養列車與訊號等，改革管理層薪酬

獎罰制度，在浮動獎金設四大指標，包括盈利、服務表現、成效滿意度及環保可持續性，各佔

２５％。

港鐵回應時表示不清楚相關消息的來源，不便作出任何評論。（ｈｌ）

