【沙中醜聞】李慧琼︰沙中線報告有參考價值

《經濟通通訊社２６日專訊》政府宣布撤回三隧分流議案。民建聯主席李慧琼表示，民建聯

早已表明不支持，認為撤回方案有積極意義，認為當局為解決交通擠塞，例如可以集中推行智慧

出行。

李慧琼又形容，沙中線報告有參考價值，報告中指紅磡站安全，亦可稍減低市民對工程安全

的疑慮；但同時，她認為政府和港鐵對沙中線的檢查不應停止，以確保鐵路安全。她認為，港鐵

和禮頓均未有造好其角色，質疑禮頓是否合適港府工程的承辦商，又認為就是次事件應對港鐵有

更明確罰則，以反映事件的嚴重程度。（ｙｎ）（ｚｚ）

