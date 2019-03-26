【移交逃犯】林鄭：移交是否成功不能預測，視乎雙方可否達成協議

《經濟通通訊社２６日專訊》政府今日公布，在原本涵蓋修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相

互法律協助條例》的４６項嚴重罪行中，政府決定刪除數項與個人及商業罪行有關的罪行，只納

入３７項罪類，並只適用定罪判刑可達３年以上的罪行。

行政長官林鄭月娥強調，今次引起政府認真看待修例是因台灣的謀殺案，因此處理台灣的殺

人案和填補制度缺陷這兩個目的是並行的，但現時的漏洞並不是現時才知道，雖然台灣的殺人案

激發政府要修例，但不等於政府是利用這個個案，最後移交是否成功不可預測，要視乎雙方可否

達成協議，若有一方不同意就做不到，但政府會盡最大的努力去解決。

保安局局長李家超則指，會以務實的態度與台灣商討今次情況，強調是「只談細節」不會談

其他以外的問題，並要互相尊重地去商討。他相信務實地商討便可以很快達成安排。他不會揣測

台方如何看香港今次的修例，但看不到在只談個案的情況下，為何會有人覺得不做這件事會較好

，認為這樣最有利的是只是逃犯，指香港要保障疑犯的人權，但更認為要保障奉公守法的市民。

李家超又指，不希望任何人有不合理的猜測、對法院有不公平的意見，指政府今次是用心，

希望可成功解決問題。而與內地亦從無停過商討長期移交逃犯的協議，若達成了協議就會向公眾

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