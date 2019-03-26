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26/03/2019 09:12

【駐京專電】中證監與德國金融監管局簽衍生品監管合作備忘錄附函

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國證監會宣布，與德國聯邦金融監管局
在法蘭克福簽署《關於衍生品監管合作與信息交換的備忘錄附函》。
　　中證監稱，此次簽署的附函是中德雙邊《證券期貨監管合作諒解備忘錄》的組成部分和重要
補充，將為推進兩國資本市場務實合作，促進中德合資交易平台「中歐國際交易所」健康發展，
提供監管合作保障。

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