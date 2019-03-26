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26/03/2019 09:01

【駐滬專電】大唐集團與上海電氣加強能源科技創新領域深度合作

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》中國大唐集團與上海電氣集團昨日在滬簽
署戰略合作協議。
　　雙方將以風電、清潔煤電、燃氣熱電、金融與國際合作、環境保護、技術創新、運維服務及
備品配件等為載體，在能源產業投資、能源科技創新等方面開展全方位合作，實現優勢互補、共
同發展，對上海落實國家戰略，加快發展重型燃氣輪機、風電、海洋能等戰略性新興產業起到重
要的促進作用。

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