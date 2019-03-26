【駐京專電】李克強：中國一定能頂住下行壓力，保持經濟合理運行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李克強會見出席「中國發展高

層論壇」的境外代表並與代表座談。李克強表示，面對新的下行壓力，將繼續大力推進減稅降費

、培育壯大新動能等應對舉措，不靠擴大赤字、放鬆銀根，而是圍繞市場做文章，以改革開放做

動力，進一步激發市場活力，一定能夠頂住下行壓力，保持中國經濟運行在合理區間，持續健康

發展。



＊加強外商合法權益保護＊



李克強指出，中國開放的大門會愈開愈大。出台《外商投資法》就是要以法律手段更好保護

外商投資，按照競爭中性原則一視同仁、公平地對待所有外商投資，明確採用准入前國民待遇和

負面清單做法，明確「非禁即入」原則。同時，將根據對外開放需要和外商反應，繼續出台一系

列具體落實舉措，加強外商合法權益保護。

李克強強調，人類面臨的新一輪工業和技術革命，只能去擁抱，不可能排斥。中國政府對創

新活動採取包容審慎的態度來監管，避免一上來就制止，同時引導其健康規範發展。中國鼓勵新

技術、新業態發展，為創新發展營造空間。將全面加強知識產權保護，健全知識產權侵權懲罰性

賠償制度，決不允許強制轉讓技術，堅決依法打擊各類侵犯知識產權行為，打造國際化、市場化

、法治化的營商環境。

