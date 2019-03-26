《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
決定今日不開展逆回購操作，連續第五日暫停逆回購操作。
公開市場今日有５００億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠５００億元人民幣。（ａｃ）
26/03/2019 09:14
【人行收水】人行逆回購操作五連停，今日淨回籠５００億元
《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
決定今日不開展逆回購操作，連續第五日暫停逆回購操作。
公開市場今日有５００億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠５００億元人民幣。（ａｃ）
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