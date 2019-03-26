《經濟通通訊社２６日專訊》外電引述知情人士稱，作為中美貿易談判成果的一部分，中國
計劃自美國進口最多高達３０萬噸的豬肉；另一名知情人士指出，具體豬肉進口數量和進程取決
於國內非洲豬瘟疫情的情況。
報道指，國內豬肉價格急速上漲，即使進口美國豬肉需要繳納６２％的關稅，但一些買家仍
然預計進口豬肉有利可圖。
就在月初，中國剛剛進口了２３８４６噸美國豬肉，為自２０１７年４月以來中國最大的一
筆對美國豬肉進口。（ｅｙ）
26/03/2019 18:08
【貿易開戰】中國據報計劃從美國進口高達３０萬噸豬肉
《經濟通通訊社２６日專訊》外電引述知情人士稱，作為中美貿易談判成果的一部分，中國
計劃自美國進口最多高達３０萬噸的豬肉；另一名知情人士指出，具體豬肉進口數量和進程取決
於國內非洲豬瘟疫情的情況。
報道指，國內豬肉價格急速上漲，即使進口美國豬肉需要繳納６２％的關稅，但一些買家仍
然預計進口豬肉有利可圖。
就在月初，中國剛剛進口了２３８４６噸美國豬肉，為自２０１７年４月以來中國最大的一
筆對美國豬肉進口。（ｅｙ）
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