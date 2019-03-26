《日入而息》恒大多賺五成，港股成交不足千億，三隧分流方案撤回

《今天重點》﹡恆大（０３３３３）去年純利升５３％至３７４億元人民幣，不派息；恆大

今年銷售目標６０００億元人民幣，未來５年不涉獵新產業

﹡港交所（００３８８）李小加稱ＥＴＦ通終會實行，Ａ股期貨已交申請；今

年市況較健康，冀涉及保薦人缺失之投行汲取教訓

﹡林鄭月娥不評論台灣陸委會或就修例對港發旅遊警示的做法；一併交待三議

題非逃避，乃望公眾盡早知悉發展；林鄭對香港與澳洲簽署自由貿易協定及

投資協定感高興；對工程的要求不只是安全，仍會向港鐵全面追究；管治是

一門藝術，要知所進退；移交是否成功不能預測，視乎雙方可否達成協議；

收回西隧經營權前，疊埋心水不會再提類似方案



《即日市況》﹡資金湧公用股避險，港股全日升４３點報２８５６６，成交不足千億



《深滬股市》﹡滬綜指收跌１﹒５％失三千，外資回流，飛機製造股跌



《美元匯價》﹡英國脫歐續成市場焦點，文翠珊已失主導權；歐元最新報１﹒１３２１╱

２５，日圓最新報１１０﹒３４╱３７



《公司業績》﹡華潤置地（０１１０９）去年多賺２３％至２４２億元人民幣，末期息

０﹒９４９元

﹡漢思能源（００５５４）去年由盈轉虧６３４５萬元，不派息

﹡擎天軟件（０１２９７）去年多賺近３％，派息２分人民幣

﹡鴻騰精密（０６０８８）去年多賺近３０％，末期息０﹒０７港元

﹡中糧肉食（０１６１０）去年由盈轉虧６﹒２８億元人民幣，不派息

﹡永達汽車（０３６６９）去年少賺１７％，末期息０﹒２２５元人民幣

﹡茂宸集團（００２７３）去年扭虧賺９０１８﹒４萬元，息０﹒０６７仙

﹡第一太平（００１４２）去年純利升９％至１﹒３２億美元，派末期息

５﹒５港仙

﹡勝獅貨櫃（００７１６）去年多賺７４％，派末期息７港仙

﹡佳兆業物業（０２１６８）去年少賺逾２４％，派末期息１８港仙

﹡希瑪眼科（０３３０９）去年純利增６％至４２５７萬元，派末期息２仙

﹡中國食品（００５０６）去年純利跌７９％，派末期息０﹒０３４元

﹡中遠海運國際（００５１７）去年純利跌兩成至２﹒９億元，派息９仙

﹡興發鋁業（０００９８）去年多賺２９％至５億元人民幣，派息０﹒２港元

﹡恆大（０３３３３）去年純利升５３％至３７４億元人民幣，不派息

﹡佳兆業（０１６３８）去年純利跌１６％，末期息９港仙

﹡華晨（０１１１４）去年純利升３３％，不派息

﹡交銀國際（０３３２９）去年純利升０﹒９％，末期息０﹒０８元

﹡金山軟件（０３８８８）去年純利跌８８％，不派息

﹡世茂房地產（００８１３）去年純利升１２﹒７％，派末期息７０港仙

﹡連達科技（００８８９）去年純利升１１％，末期息１﹒５仙

﹡利邦（００８９１）去年虧損收窄至２﹒６５億元，不派末期息

﹡中滔環保（０１３６３）撤銷派付２０１８年中期股息

﹡珠海控股（００９０８）去年多賺１﹒９倍，末期息２港仙

﹡偉仕佳杰（００８５６）去年多賺３﹒４％，派末期息１５﹒２仙

﹡中糧包裝（００９０６）去年少賺１７﹒９％，派末期息５﹒６港仙

﹡廈門港務（０３３７８）去年少賺４０﹒５％，末期息２分人民幣



《公司資訊》﹡恆隆（００１０１）以２０﹒７億統一淘大工業村業權，擬作住宅大樓

﹡ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）出售視覺特效公司持股，料蝕１﹒３５億元

﹡Ｄｏｍｉｎａｔｅ（０８５３７）公開超購逾１０２倍，下限定價

﹡中石油（００８５７）王宜林稱中國未來幾十年將進入天然氣「黃金時代」

﹡比特大陸香港ＩＰＯ申請失效，適當時候重啟上市申請

﹡希瑪眼科（０３３０９）斥９７３０萬元收購上海璐視德醫療全部股權

﹡招行（０３９６８）料今年淨息差有下跌壓力，冀資產質素優於同業

﹡俊知集團（０１３００）目標未來三年收入增長兩倍

﹡渣打（０２８８８）溫拓思稱３年計劃增長目標應可達到，冀獲香港虛擬銀

行牌照

﹡港交所（００３８８）李小加稱ＥＴＦ通終會實行，Ａ股期貨已交申請；今

年市況較健康，冀涉及保薦人缺失之投行汲取教訓

﹡中銀香港（０２３８８）資產管理推大灣區債券基金，以大灣區貨幣投資

﹡華星（００４８５）斥１０００萬元收購遼寧本溪商用土地

﹡數碼通（００３１５）進行５Ｇ網絡測試料明年可應用，若全面覆蓋需時２

至３年

﹡中民控股（００６８１）斥６３２萬元人民幣收購光點互動逾七成股權



《國企紅籌》﹡中石化油服（０１０３３）業績扭虧，料毛利率將改善兩個百分點；中石化

油服料油價將處於６０至７０美元水平

﹡濰柴動力（０２３３８）將制訂三至五年營銷戰略，完善中長期布局

﹡首都信息（０１０７５）斥３億元人民幣認購投資基金

﹡保利文化（０３６３６）引入數字王國屬戰略性合作，未來擬併購高科化文

化公司



《神州民企》﹡合景泰富（０１８１３）今年推啟德及鴨？洲兩項目，看好香港樓市

﹡珂萊蒂爾（０３７０９）擬購主席胞弟女裝品牌，涉近２４億

﹡眾安房產（００６７２）擬改名「眾安集團」

﹡郁亮稱「基本盤」將是萬科（０２２０２）今年最重要的詞匯；房住不炒很

重要，萬科將踏踏實實做實業；萬科表示無訂立銷售目標，惟冀能與市場同

步

﹡恆大（０３３３３）今年銷售目標６０００億元人民幣，未來５年不涉獵新

產業

﹡世房（００８１３）今年銷售目標逾２１００億元人民幣



《中國要聞》﹡工信部表示擬撤銷７２款新能源汽車免徵車輛購置稅

﹡中國航空器材集團與空中巴士簽價值３５０億美元訂單

﹡報告表示內地金融業開放料不涉資本帳，人幣或強勢波動

﹡中證監詳解ＩＰＯ審核標準，業績降超５０％不發批文；中證監與德國金融

監管局簽衍生品監管合作備忘錄附函；中證監整頓可轉債配售，網下申購只

能用一個證券帳戶

﹡李克強稱中國一定能頂住下行壓力，保持經濟合理運行

﹡銀保監表示２月末銀行金融機構負債同比增６﹒７％

﹡上海政府常務會議表示以節能環保標準倒逼產業轉型升級

﹡大唐集團與上海電氣加強能源科技創新領域深度合作

﹡復星醫藥表示復宏漢霖Ｈ股上市策略沒有變；復星醫藥吳以芳稱對今年業績

表現不滿意

﹡人行逆回購操作五連停，今日淨回籠５００億元

﹡中國２月美國大豆進口量按月急增近５﹒７倍

﹡發改委寧吉喆晤美中貿易全國委員會會長艾倫

﹡中石化與海爾集團簽署戰略合作，打造物聯網體系

﹡銀保監表示首兩月保費收入１﹒１６萬億，同比增兩成

﹡禁止可轉債「多戶打新」，亨通光電申購資金被判無效

﹡中宣部原副部長魯煒受賄罪判囚１４年



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％，報１０５５９﹒２點



《其他消息》﹡林鄭月娥不評論台灣陸委會或就修例對港發旅遊警示的做法；一併交待三議

題非逃避，乃望公眾盡早知悉發展；林鄭對香港與澳洲簽署自由貿易協定及

投資協定感高興；對工程的要求不只是安全，仍會向港鐵全面追究；管治是

一門藝術，要知所進退；移交是否成功不能預測，視乎雙方可否達成協議；

收回西隧經營權前，疊埋心水不會再提類似方案

﹡案件續審，控方在庭上播放閉路電視片段

﹡譚文豪稱政府再提方案時仍無觸及核心問題

﹡邱騰華稱香港與澳洲簽自貿投資協定加強兩地經濟關係

﹡香港與澳洲簽訂自由貿易協定及投資協定

﹡政府因未能於立會取得足夠支持，決定二度撤回三隧分流議案

﹡政府決定抽起９項條罪行，草案最快４月３日交立會

﹡按證公司業績受累年金入帳，正研究提高年金投保上限

﹡委員會報告指剪鋼筋確有發生惟非有系統，屬泛迅所為；委員會建議政府考

慮是否應另設鐵路發展署署長一職；政府公布中期報告，委員會稱紅磡站工

程仍達安全水平

﹡陳帆稱作為運房局長責任逃不了

﹡李家超稱若不修例，以後只會繼續重覆漏洞

﹡雅居樂副主席大嶼山地次標價低近１２％

﹡本港２月出口跌幅擴大至６﹒９％遜預期，近三年最差表現

﹡深股通額度全日用１﹒３９億元；滬股通額度全日用１２億元，外資陸股通

流入近１０億元

﹡泛民於發展事務委員會內反對計劃的所有動議均被否決



《博鰲論壇》﹡２０１９年博鰲論壇召開，李克強周四出席開幕式

﹡ＩＭＦ張濤稱經濟或面臨更嚴峻金融緊縮，不確定性增

﹡吳曉求建議大灣區嘗試人民幣與港幣自由兌換

﹡亞洲競爭力報告指南韓居首，中國連續六年排第九；預計今年能源類大宗商

品價格會小幅回落

﹡社科院張宇燕稱關注美貨幣政策走向對資產價格等影響

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