《日出而作》道指走高１４０點，美十年債息回升，紐油漲近２％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５６５７．７３ 升 １４０．９０點╱０．５５％

標普５００ ２８１８．４６ 升 ２０．１０點╱０．７２％

納斯達克 ７６９１．５２ 升 ５３．９８點╱０．７１％

倫敦富時１００ ７１９６．２９ 升 １８．７１點╱０．２６％

法蘭克福ＤＡＸ １１４１９．４８ 升 ７２．８３點╱０．６４％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３０７．３８ 升 ４６．７４點╱０．８９％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．５２，歐元兌美元１．１２７７



《最新資訊》﹡中證監ＩＰＯ審核５過４，天元寵物被否

﹡法官裁定蘋果侵犯高通專利，建議禁ｉＰｈｏｎｅ進口

﹡三藩市聯儲稱不要被債息倒置嚇到，未必預示經濟衰退

﹡全球負息債券達１０萬億美元，年半以來最多

﹡美國眾議院未能推翻特朗普否決令，緊急狀態令仍生效

﹡恆地（０００１２）維？﹒浚匯首推５０伙，貼近北角二手價

﹡工銀亞洲全面減中長息，惟集友富邦兩連加

﹡十年期美債息靠穩，美三大股指造好，道指升過百點；止跌帶動美元向好，

避險圓匯有沽壓

﹡空置稅草案建議內容出台，虛假陳述可囚１年

﹡傳首相文翠珊英國時間周三下午確定辭職日期

﹡中國油菜籽進口禁令擴展至第二間加拿大公司

﹡中銀國際明年新能源補貼終結，車企須推高質電動車

﹡內地明確今年新能源汽車補貼大幅降低，過渡期３個月

﹡廣汽集團承諾購部分車型可享國家及地方補貼全額兜底

﹡國銳地產（００１０８）料轉賺不少於３００萬元

﹡川控股（０１４２０）料去年純利大減

﹡環球實業（０１０２６）料去年轉盈為虧

﹡中信銀行（００９９８）去年純利升４﹒５７％，派息２３分

﹡中國星（００３２６）去年純利升逾１３倍，不派末期息

﹡中國機械工程（０１８２９）全年多賺２０％，息２０﹒６７分；年度多賺

兩成，末期息２０﹒６７分

﹡北控清潔能源（０１２５０）去年純利降１９％，不派息

﹡京東方精電（００７１０）全年純利跌近２３％，派息１仙

﹡海底撈（０６８６２）去年純利升６０％，派末期息７﹒６港仙

﹡國泰（００２９３）斥４９﹒３億收購香港快運所有權益

﹡復星國際（００６５６）去年純利升１﹒８６％，派息３７港仙

﹡華禧（０１６８９）與清華大學簽水利專利合同，涉資２００萬人幣

﹡新華教育（０２７７９）去年多賺４９％，派息４﹒７７分

﹡達利食品（０３７９９）去年純利升８﹒３％，末期息７﹒５港仙

﹡達芙妮（００２１０）去年虧損擴大至９﹒９億元，不派息

﹡鄭煤機（００５６４）去年多賺近２倍至８﹒３億人幣，派息１４﹒５分

﹡頤海（０１５７９）全年多賺９９％至逾５億人幣，派息１４﹒８３７８９

分

﹡５１信用卡（０２０５１）轉賺近２２億人幣，不派息



《國企紅籌》﹡中車時代（０３８９８）去年多賺近４％，息４５分

﹡京能（００５７９）去年純利升逾１２％，派息６﹒６７分

﹡中國黃金（０２０９９）去年盈轉虧４８４萬美元，不派息



《神州民企》﹡聯塑（０２１２８）去年多賺近９％，息２０港仙

﹡中天國際（０２３７９）料去年蝕３０４８萬元人民幣



《中國要聞》﹡李克強落實降低社會保險費率部署，明確配套措施等

