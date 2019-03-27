《盤後部署》靜待歐央行長談話及內銀業績，港股２８５００有支持

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美債孳息率在１５個月低位之上靠穩，美股三大股指數反

彈，道指收高１４０點或０﹒６％，報２５６５７點；標普５００指數漲２０點或０﹒７％，報

２８１８點；納指收高５３點或０﹒７％，報７６９１點。

港股今早走勢牛皮低開２點報２８５６４點，其後資金大舉湧入，加上上證重返三千關，帶

動恆指由跌轉升，加上內房股及本地地產股有追捧，港股午後最多升２１５點，高見２８７８２

點，最終全日收報２８７２８，升１６１點或升０﹒５６％，全日主板成交９３３﹒０３億元，

比上日增加５﹒６％。國企指數報１１３０５，升０﹒６６％或升７３點。

Ａ股方面，上證收報３０２２，升２５點或升０﹒８５％，暫成交２９５０億元人民幣。



＊歐央行行長或再放鴿，再次推動美元升勢＊



市場仍然擔心美債息倒掛的情況，隔晚３個月及１０年期美債息仍然出現倒掛，惟１０年期

美債孳息率企穩，收報２﹒４１４％，高於上日觸及的１５個月低位收報２﹒３７７％。據過去

３５年來統計，美債孳息率曲線出現倒掛，美國經濟同時陷入衰退的經驗共有三次，而相關情況

出現至少１５個月會出現經濟衰退，而只有一次未出現經濟衰退，惟當時適逢亞洲金融風暴。

對於美國債息倒掛，繼前聯儲局前主席耶倫表示，不認為債息倒掛是經濟出現衰退的訊號後

，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利亦表示，今次非經濟衰退的徵兆，因聯儲局在預期利率走勢，及

對經濟數據反應來看，都減低經濟出現衰退的機會。不過，戴利又指聯儲局仍需要達成２％的通

脹目標，否則將削弱聯儲局的可信度，亦令聯儲局更難透過減息阻止經濟下滑。據現時期貨利率

預估，現時市場預期美國聯儲局９月後減息機會逾五成。

外圍經濟轉差，短期除需要關注英國「脫歐」的亂局發展，今日亦將就「脫歐」限期改期，

據知該限期最遲可推至下月１２日。另外，投資者亦宜留意歐洲央行行長德拉吉今日將發表的談

話，若他跟隨聯儲局「更鴿」的論調，或會進一步拖低歐元走勢，令美元持續上漲。在避險情緒

帶動下，美元兌其他新興貨幣將持續強勢，其中，阿根廷披索早前已再跌至歷史新低，新興市場

或再有一輪危機，影響未來投資氣氛，為港股帶來下行壓力。



＊中國經濟數據疲弱，焦聚內銀股全年業績＊



中美雙方將在明日（２８日）就貿易議題在北京作新一輪貿易高級別磋商，中國社科院世界

經濟與政治研究所所長張宇燕指，對中美貿談前景樂觀，惟他指市場更應關注聯儲局未來在貨幣

政策的走向。另外，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）副總裁張濤表示，中美貿易戰已為亞洲經濟帶

來不確定性，並有機會導致今年亞洲經濟增長下跌０﹒５％。

中國經濟下行的局面持續，今日國家統計局公布今年首兩個月規模以上工業企業利潤同比降

１４％，是自２０１１年１０月有紀錄以來的單月最低值，其中汽車、石油加工、鋼鐵、化工等

行業利潤明顯下降，今日消息公布時已令上證指數急跌。

港股現時聚焦內銀股放榜的表現，其中，建行（００９３９）將於今日收市後放榜，若參考

早前招行（０３９６８）的表現，在市場關注的不良貸款率有下跌的情況，故料相關內銀股業績

可以為港股帶來支持，料港股短期在２８５００點有支持。（ｓｃ）

