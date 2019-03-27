《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》青島證監局披露青島海爾生物醫療ＩＰＯ
的輔導工作總結報告。國泰君安已對海爾生物醫療進行了科創板相關輔導，並認為海爾生物醫療
目前已具備科創板發行上市的基本條件。
海爾生物醫療是海爾集團旗下海爾金控控股布局的生物科技產業，企業注冊資金２﹒３７億
人民幣，為低溫存儲、基於ＩｏＴ平台轉型的生物科技綜合解決方案服務商。
27/03/2019 18:34
【科創板】海爾生物醫療ＩＰＯ輔導結束，已具科創板上市基本條件
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》青島證監局披露青島海爾生物醫療ＩＰＯ
的輔導工作總結報告。國泰君安已對海爾生物醫療進行了科創板相關輔導，並認為海爾生物醫療
目前已具備科創板發行上市的基本條件。
海爾生物醫療是海爾集團旗下海爾金控控股布局的生物科技產業，企業注冊資金２﹒３７億
人民幣，為低溫存儲、基於ＩｏＴ平台轉型的生物科技綜合解決方案服務商。
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