【科創板】海爾生物醫療ＩＰＯ輔導結束，已具科創板上市基本條件

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》青島證監局披露青島海爾生物醫療ＩＰＯ

的輔導工作總結報告。國泰君安已對海爾生物醫療進行了科創板相關輔導，並認為海爾生物醫療

目前已具備科創板發行上市的基本條件。

海爾生物醫療是海爾集團旗下海爾金控控股布局的生物科技產業，企業注冊資金２﹒３７億

人民幣，為低溫存儲、基於ＩｏＴ平台轉型的生物科技綜合解決方案服務商。

