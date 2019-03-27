《午市前瞻》內銀股放榜若利好，港股料可止跌回升



《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股表現造好，惟投資者繼續觀望態度，今早恆指表現牛

皮低開２點，但大市突然湧入資金，其中中海油（００８８３）日前獲大摩力撐，今日股價續高

走逾３％，而石藥（０１０９３）及潤地（０１１０９）略有追捧，加上內地上証重返三千點關

口，帶動恆指一度高見２８７５５點，最終恆指收報２８７１７點，升１５０點或０﹒５３％，

半日成交額４９４﹒９６億元；國企指數半日收報１１３１８點，升８７點或０﹒７８％。

上証收報３０１３點，升１６點或０﹒５５％；深証收報９５７６點，升６３點或

０﹒６７％。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６３﹒９元；港交所（００３８８）升

１﹒０５％，報２６８﹒６元；騰訊（００７００）升１﹒２５％，報３５５﹒８元；中移動（

００９４１）跌０﹒５６％，報８０﹒２５元；友邦（０１２９９）升０﹒５９％報

７６﹒１元。



＊油價反彈「三桶油」跟漲，藥股受歡迎國藥帶動氣氛＊



國際市場聚焦委內瑞拉石油出口下降及美國庫存減少，令石油供應收緊，紐約５月份期油日

前收升近２％，本港「三桶油」隨油價高走，而大摩日前將中海油（００８８３）目標價上調

１２％，今日股價再漲３﹒０４％，報１４﹒２４元；中石油（００８５７）升０﹒９８％，報

５﹒１３元；中石化（００３８６）升０﹒４８％，報６﹒３４元；中海油服（０２８８３）升

０﹒３８％，報７﹒８６元。

藥股近日略現追捧，雖然瑞銀早前表示，國藥（０１０９９）因股權攤博問題將影響每股盈

利，但國藥無懼唱淡股價向上，半日漲升３﹒６１％，報３１﹒５５元；中生製藥

（０１１７７）無升跌報６﹒９５元；藥明生物（０２２６９）升２﹒０４％，報７４﹒９元；

恆大健康（００７０８）升１﹒７６％，報１１﹒５４元；三生製藥（０１５３０）升

３﹒５２％，報１４﹒７２元。

國航（００７５３）日內放榜，績前股價炒起升３﹒０６％，報８﹒４１元。其他航空股跟

漲，國泰（００２９３）因落實收購香港快運而股價回落，半日跌２﹒０５％，報１３﹒４元。

報６﹒４１元。



＊北汽績前再度炒高，傳中國入口美國豬萬洲股價高走＊



北汽（０１９５８）日內公布業績，公司日前宣布與戴姆勒、戴姆勒大中華日前訂立合資經

營合同修訂協議，股價今日再高走５﹒４７％，報５﹒４元；吉利汽車（００１７５）跌

１﹒７５％，報１４﹒５８元；比亞迪股份（０１２１１）跌３﹒９７％，報４８﹒４元；華晨

中國（０１１１４）跌２﹒２９％，報７﹒２５元；長城汽車（０２３３３）升１﹒８３％，報

５﹒５６元。

外電引述知情人士稱，作為中美貿易談判成果的一部分，中國計劃自美國進口最多高達３０

萬噸的豬肉，而中美都有豬肉業務的萬洲國際（００２８８）升１﹒３１％，報８﹒５３元；中

國糧油（００６０６）跌０﹒７３％，報２﹒７１元；雨潤食品（０１０６８）跌３﹒１４％，

報１﹒８５元；中糧肉食（０１６１０）升４﹒６３％，報２﹒７１元。

內房企業績榮辱互見，恆大（０３３３３）純利升逾五成，惟股價跌３﹒７％，報

２６﹒０５元；佳兆業（０１６３８）年度純利挫一成六，股價逆跌７﹒３０％，報３﹒５５元

。碧桂園（０２００７）升０﹒６７％，報１２﹒０４元；中海外（００６８８）升１﹒７７％

，午報２８﹒８元；華潤置地（０１１０９）升２﹒３％，報３３﹒４元。



＊譚朗蔚：中國汽車銷量已見頂，相關股份不宜沾手＊



港股近日因美國債息倒掛，出現下行勢頭，今日跌勢緩和，早上由跌轉升。富昌證券聯席董

事譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，歷史上債息倒掛並不會造成即時下挫及衰退，加上近日觀察

美股資金並未有從市場流出，料恆指今星期下跌與本月初段回調相似，是正常的高位回調。

譚朗蔚認為，恆指短期將在２８５００點上下３００點水平徘徊，尤其本星期末恆指期結，

走勢較波動，有機會上試２８８００點。另一方面，內銀股陸續公布業績，市場預料今日放榜的

建行（００９３９）將會錄得高單位數增長，若其表現符合市場預期，則可帶動整個板塊上漲，

以利好港股氣氛。

中央公布削減電動車補貼，主打電動車的比亞迪（０１２１１）應聲下挫，譚朗蔚認為，投

資者毋需恐慌急於拋售，因為削補貼的論調非今日才出現，市場已略知該政策的大方向，加上沒

有進一步利淡消息，估計今次下挫是回調。不過，他不太看好整個板塊，因為內地整體汽車銷量

於２０１７年已見頂，預料未來數年增長亦無法擴大。（ｙｋ、ｕｌ）

