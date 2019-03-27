【北水炒Ｄ乜】北水流入２３億，買融創合泰景富沽中車時代太保

《經濟通通訊社２７日專訊》港股周三走勢牛皮僅低開２點，隨著滬指重返三千關，加上內

房股及本地地產股受追捧，帶動恆指由跌轉升，午後更最多升１９５點，高見２８７６２點，最

終全日收升１６１點或０﹒５６％，報２８７２８點。

北水周三淨流入港股２３﹒４４億元人民幣，北水淨買入最多的個股依次是融創

（０１９１８）、合泰景富（０１８１３）及青啤（００１６８）；淨賣出最多的依次是中車時

代（０３８９８）及太保（０２６０１）。

主板總成交連續兩日不足千億元，今日錄９３３﹒０３億元，較昨日增加５﹒６％，港股通

成交１０９﹒４６億元，佔總成交１１﹒７％。



＊中車時代績後大漲，北水趁機減持＊



合景泰富放榜，去年純利同比升１１﹒５％，派末期股息每股３１分，與上年度持平，大行

看好該股，周三股價漲７﹒８％，全日獲１﹒２億元北水淨流入。同屬內房的融創同受追捧，約

１﹒６億元北水買入。

青啤獲１﹒１億元北水支持，不過萬洲（００２８８）周三失落北水淨買入榜首位置，但仍

獲９２７８萬元北水追入，累計九日獲買入３３﹒９億元。

中車時代電氣（０３８９８）去年純利升３﹒５％，派末期息每股４５分，股價全日大漲

６﹒８％，惟１﹒２億元北水趁機離場；太保亦遭１億元北水淨沽售。（ｅｙ）

