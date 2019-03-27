【本港樓市】昇悅居兩房戶９１５萬元沽，實呎價１﹒８６萬元

《經濟通通訊社２７日專訊》中原地產表示，西九四小龍本月交投持續加快，至今暫錄４２

宗成交，其中昇悅居暫錄６宗成交，平均實用呎價１７７１４元。

中原最新促成一宗長沙灣昇悅居交投，單位為８座高層Ｈ室，實用面積４９１平方呎，建築

面積６４３平方呎，採兩房間隔，座向正南方，望內園景，買賣雙方議價後，以９１５萬元成交

，折合實用呎價１８６３５元。

原業主於２０１０年８月以３８０萬元入市單位，持貨近９年，現沽出單位帳面獲利５３５

萬元離場，單位期內升值１﹒４倍。（ｂｉ）

