《經濟通通訊社２７日專訊》中原地產表示，西九四小龍本月交投持續加快，至今暫錄４２
宗成交，其中昇悅居暫錄６宗成交，平均實用呎價１７７１４元。
中原最新促成一宗長沙灣昇悅居交投，單位為８座高層Ｈ室，實用面積４９１平方呎，建築
面積６４３平方呎，採兩房間隔，座向正南方，望內園景，買賣雙方議價後，以９１５萬元成交
，折合實用呎價１８６３５元。
原業主於２０１０年８月以３８０萬元入市單位，持貨近９年，現沽出單位帳面獲利５３５
萬元離場，單位期內升值１﹒４倍。（ｂｉ）
27/03/2019 13:34
【本港樓市】昇悅居兩房戶９１５萬元沽，實呎價１﹒８６萬元
《經濟通通訊社２７日專訊》中原地產表示，西九四小龍本月交投持續加快，至今暫錄４２
宗成交，其中昇悅居暫錄６宗成交，平均實用呎價１７７１４元。
中原最新促成一宗長沙灣昇悅居交投，單位為８座高層Ｈ室，實用面積４９１平方呎，建築
面積６４３平方呎，採兩房間隔，座向正南方，望內園景，買賣雙方議價後，以９１５萬元成交
，折合實用呎價１８６３５元。
原業主於２０１０年８月以３８０萬元入市單位，持貨近９年，現沽出單位帳面獲利５３５
萬元離場，單位期內升值１﹒４倍。（ｂｉ）
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