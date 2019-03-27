  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/03/2019 13:34

【本港樓市】昇悅居兩房戶９１５萬元沽，實呎價１﹒８６萬元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中原地產表示，西九四小龍本月交投持續加快，至今暫錄４２
宗成交，其中昇悅居暫錄６宗成交，平均實用呎價１７７１４元。
　　中原最新促成一宗長沙灣昇悅居交投，單位為８座高層Ｈ室，實用面積４９１平方呎，建築
面積６４３平方呎，採兩房間隔，座向正南方，望內園景，買賣雙方議價後，以９１５萬元成交
，折合實用呎價１８６３５元。
　　原業主於２０１０年８月以３８０萬元入市單位，持貨近９年，現沽出單位帳面獲利５３５
萬元離場，單位期內升值１﹒４倍。（ｂｉ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS27/03/2019
【FOCUS】華為P30再顯實力 歐洲難買侵侵「封殺帳」
生財有道27/03/2019
《開市Good Morning》林家亨：北汽明年可升至9元
剖析天下27/03/2019
【波音驚魂】737 Max手尾長 北京連出3招示顏色
生財有道27/03/2019
國泰49億購香港快運 富瑞：國泰資金充足 對方案感正面
中國故事27/03/2019
【京城近觀】互聯網企業的反腐之路
生財有道27/03/2019
「免費+廣告」潛力大　閱文有睇頭
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金