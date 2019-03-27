【虛擬銀行】眾安在綫旗下品牌ＺＡ未來６至９個月內上線

《經濟通通訊社２７日專訊》眾安在綫（０６０６０）公布，其全資子公司眾安虛擬金融獲

金管局發出虛擬銀行牌照，允許公司在香港本地為消費者提供一系列廣泛而嶄新的線上金融服務

。

眾安國際宣布同時發佈旗下品牌「ＺＡ」，其全新網站現已上線。ＺＡ現已正式接受首批用

戶註冊，香港市民只要在網站註冊，便可以及時了解ＺＡ的最新籌備進展。註冊用戶即可成為

ＺＡ的種子用戶，有機會直接參與ＺＡ後續的新產品開發和流程設計過程。ＺＡ預計將在未來６

至９個月內上線並推出首批服務。（ｋｙ）

