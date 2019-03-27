【虛擬銀行】中銀香港、京東與怡和獲虛擬銀行牌，初始投資２５億

《經濟通通訊社２７日專訊》中銀香港（０２３８８）、京東數字科技控股與怡和集團宣布

，由三家公司合資組成的Ｌｉｖｉ ＶＢ Ｌｉｍｉｔｅｄ獲金管局頒發虛擬銀行牌照。

中銀香港（控股）、京東數科（通過其旗下公司京東新程科技（香港））與怡和（通過其旗

下公司ＪＳＨ Ｖｉｒｔｕａｌ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ）的

初始聯合投資總額為２５億港元，三家股東的權益分別為４４％、３６％以及２０％。



＊擬６個月後推出虛擬銀行服務＊



ｉｖｉ結合了三方股東的優勢，中銀香港（控股）具備豐富的金融業務及扎實的銀行營運經

驗，為客戶提供安全便捷的金融服務；京東數科是領先的數碼科技公司，線上運營能力卓越，並

具科技創新能力；怡和在香港和區內擁有龐大的零售網絡，在客戶覆蓋方面具獨特優勢，為銀行

服務融入生活帶來便利，相信三強合作所產生的協同效應將有利Ｌｉｖｉ未來的成功發展，計劃

約６個月後正式推出虛擬銀行相關服務。



＊中銀香港：冀藉發展虛擬銀行推動銀行業多元發展＊



中銀香港（控股）副董事長兼總裁高迎欣表示，中銀香港高度重視金融科技的發展，積極配

合金管局推動香港邁向「智慧銀行新紀元」，透過發展虛擬銀行，以創新科技推動銀行業的多元

化發展，以及踐行普及金融。透過合資的虛擬銀行平台，以差異化的發展策略，更迅速地回應市

場對銀行服務的不同需求。

他表示，非常高興與內地和香港兩家實力雄厚的股東京東數科與怡和合作，創建「銀行＋互

聯網＋零售」的嶄新跨界模式，憑藉中銀香港（控股）、京東數科與怡和在金融產品、風險管理

、資訊技術、銷售和客戶管理等方面的優勢，相信Ｌｉｖｉ能打造獨特的業務模式，為香港市場

帶來嶄新的銀行服務，促進香港智慧銀行的發展。（ｂｉ）

