【虛擬銀行】渣打與電盈等設新虛擬銀行，渣打持股６５﹒１％

《經濟通通訊社２７日專訊》渣打香港、電訊盈科（００００８）、香港電訊信託與香港電

訊公司（０６８２３）及攜程金融管理（香港）今日宣布成立策略合營公司，在港推出一家新的

獨立營運數碼零售銀行。合營公司為一家新的企業實體，該企業實體今天已獲金管局發出牌照，

在港營運虛擬銀行。

渣打將持有合營公司６５﹒１％權益，而電訊盈科、香港電訊及攜程金融將分別持有

１０％、１５％及９﹒９％權益。合營公司將結合各合作夥伴的優勢，涉足更廣闊的客戶群，重

新定義香港的銀行體驗，包括將虛擬銀行與其他服務融合，提供予電訊盈科、香港電訊和攜程廣

大的客戶群；在單一平台提供一系列的零售金融服務和產品及合作夥伴獨有的電訊、娛樂和旅遊

服務；為客戶提供切合其狀況、興趣和需要的個人化服務；隨時隨地實時開戶及申請金融服務。



＊禤惠儀出任新銀行主席＊



新公司董事會成員包括：將出任主席的禤惠儀（渣打香港行政總裁）、許漢卿（香港電訊執

行董事及集團董事總經理）、馮雁（攜程旅行網高級副總裁及攜程金融首席執行官）、高立茲（

渣打集團首席資訊科技總監）、尚明洋（渣打大中華及北亞地區個人金融業務總裁）、顧海（虛

擬銀行行政總裁）及三名獨立非執行董事。上述任命有待監管機構批准。

禤惠儀表示，很高興成為首批獲金管局發出虛擬銀行牌照的機構之一，合作夥伴帶來的優勢

加上渣打豐富的銀行專業知識，意味渣打現在具備更佳條件為香港客戶提供創新的金融服務，令

處理銀行事宜更為簡便。

許漢卿表示，將銀行服務加入香港電訊的數碼生態圈，作為集團為消費者及商戶提供的綜合

平台一個重要的組成部分，亦是其產品及客戶關係的自然延伸，期待與渣打及攜程金融合作，提

供一個無縫及安全的數碼平台，讓客戶管理他們的財務事宜。

馮雁表示，全數碼的零售銀行服務是一項對旅遊行業影響深遠的革新，是次新舉措將為攜程

客戶帶來服務更為全面和使用更為方便的旅遊體驗。（ｃｌ）

