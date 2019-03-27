《再戰明天》中美經貿高級別磋商展開，李克強出席博鰲亞洲論壇

《經濟通通訊社２７日專訊》第八輪中美經貿高級別磋商明日（２８日）展開，李克強出席

博鰲亞洲論壇開幕。



＊李克強出席博鰲亞洲論壇開幕，第八輪中美經貿高級別磋商展開＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：００ａｍ，美國堪薩斯城聯儲總裁喬治在紐約大

學Ｍｏｎｅｙ Ｍａｒｋｅｔｅｅｒｓ論壇就經濟和貨幣政策前景發表講話。

明日，博鰲亞洲論壇年會舉行開幕大會，中國國務院總理李克強出席。

明日，美國財長努欽和貿易代表萊特希澤率領的美國代表團訪問中國，進行第八輪中美經貿

高級別磋商（至２９日）



＊美聯儲副主席夸爾斯發表演說，ＩＭＦ總裁拉加德參加會議＊



明晚７：１５ｐｍ，美聯儲副主席夸爾斯在歐洲央行與Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｍｏｎｅｙ

，Ｃｒｅｄｉｔ ａｎｄ Ｂａｎｋｉｎｇ期刊共同主辦的會議上發表演說。６：００ｐｍ，歐

洲央行管理委員會委員暨奧地利央行總裁諾沃特尼舉行記者會。８：００ｐｍ，歐洲央行管理委

員會委員暨法國央行總裁維勒魯瓦德加洛在央行一活動中致開幕詞。１０：００ｐｍ，美聯儲理

事鮑曼在當地一場電話演說中發表談話。

４：１０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在歐洲央行與貨幣、信貸和銀行學報聯合主辦的會

議上致開幕詞，該會議主題為「金融干預、監管和經濟政策」

９：３０ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德、美聯儲副主席克拉里達和歐洲央

行管理委員會委員暨法國央行總裁維勒魯瓦德加洛在巴黎舉行的一個會議上發表講話；克拉里達

參加該會議的小組討論。１１：３０ｐｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克參加一場以勞動力演變為

主題的研討會。



＊歐元區公布３月企業景氣指標＊



在數據方面，明晚６：００ｐｍ，歐元區公布３月企業景氣指標，料由０﹒６９降至

０﹒６８；工業信心指數跌幅料由負０﹒４轉差至負０﹒６；服務業信心指數料由１２﹒１跌至

１２；消費者信心指數料由負７﹒４改善至負７﹒２；經濟信心指數料由１０６﹒１跌至

１０５﹒９。



＊美國公布第四季經濟增長和個人消費＊



明晚８：３０ｐｍ，美國公布第四季個人消費，料由３﹒５％回落至２﹒６％；個人消費支

出核心指數季率料由１﹒６％升上１﹒７％；國內生產總值（環比）季率料由３﹒４％放緩至

２﹒３％；ＧＤＰ價格指數料維持於１﹒８％。

美國一周首次申請失業救濟金人數料由２２﹒１萬跌至２２萬；連續申請失業救濟金人數料

由１７５萬上升至１７７﹒８萬。

９：００ｐｍ，德國公布３月消費者物價指數，月率料由０﹒４％升上０﹒６％；年率料維

持於１﹒５％。１０：００ｐｍ，美國公布２月成屋待完成銷售月率，料由４﹒６％下滑至負

０﹒５％。



＊永利澳門和工行派業績＊



在本港，明日派業績的公司有：四川成渝高速公路（００１０７）、周生生（００１１６）

、招商局中國基金（００１３３）、中國光大控股（００１６５）、青島啤酒股份（００１６８

）、呷哺呷哺（００５２０）、創維數碼（００７５１）、永利澳門（０１１２８）、美聯集團

（０１２００）、工商銀行（０１３９８）、中國中車（０１７６６）、融創中國（０１９１８

）和中國鋁業（０２６００）等。（ｈｏ）

