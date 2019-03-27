【海航動向】鍾國頌據報無意向國泰出售快運股權，正尋求法律意見

《經濟通通訊社２７日專訊》國泰航空（００２９３）公布訂立協議，以４９﹒３億元收購

香港快運所有股權，惟收購計劃仍存在變數。據《明報》引述香港快運董事長鍾國頌表示，他無

意出售快運予國泰，並指有關交易「繞過股東」，他現正尋求法律意見。

國泰股價今早最高曾見１４﹒１４元，創一年新高，收市報１３﹒４元，倒跌２﹒０５％。

鍾國頌去年８月辭任港航董事，當時鍾國頌解釋，離開港航主要是因為與海航在集團未來發

展上，有不同的想法及理念。（ｋｙ）

