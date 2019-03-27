《經濟通通訊社２７日專訊》專業旅運（０１２３５）發盈警，預期截至今年三月底止年度
業績，按年大幅下降，主要由於市況不利及競爭激烈而令收益減少所致。（ｓｋ）
27/03/2019 17:45
【企業盈警】專業旅運（０１２３５）料全年業績將大幅下降
《經濟通通訊社２７日專訊》專業旅運（０１２３５）發盈警，預期截至今年三月底止年度
業績，按年大幅下降，主要由於市況不利及競爭激烈而令收益減少所致。（ｓｋ）
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