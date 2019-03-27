【虛擬銀行】羅兵咸永道：虛擬銀行將為金融行業帶來新機遇與挑戰

《經濟通通訊社２７日專訊》金管局發出三個虛擬銀行牌照，羅兵咸永道表示，虛擬銀行將

為金融行業帶來新的機遇與挑戰，進一步加強本港作為金融科技以及國際金融中心的地位。

羅兵咸永道指，期待虛擬銀行給本港銀行客戶帶來嶄新的客戶體驗，亦期待銀行採用敏捷運

營模式與合規格的設計架構，相信各個機構都會加快數字化轉型的步伐。（ｓｋ）

