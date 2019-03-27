《小傳日記》期結前夕稍彈高，成交未見大復甦！

《小傳日記》花旗國隔晚（２６日）三股指全線上升，美十年期債孳息率１５個月低位靠穩

，孳息曲線倒掛憂慮暫減，加上滬指突破三千點關，香江魚缸今日（２７日）輕微低開２點報２

８５６４後走勢反覆回升，尾市一度走高２１５點見２８７８１點，最終收報２８７２８點，升

１６１點或近１巴仙。主板成交９３３﹒０３億銀增加近６巴仙，連續兩日少過千億銀。國貨收

報１１３０５點，升７３點或升近１巴仙。聽日（２８日）就喺期指結算日，好友似乎不敢太勇

買貨。

上證收報３０２２點，升２５點或近１巴仙。

大隻藍戰士個別發展，大象（００００５）今朝錄得兩手共２００萬股嘅交叉盤，每股造

６３﹒８５銀，涉資１﹒２８億銀，全日仍要軟一格，收報６３﹒８５銀。生發發

（００３８８）走高近１巴仙，報２６８﹒２銀。神州中科協帶頭成立科普遊戲聯盟，ＱＱ

（００７００）亦有份加盟，兩日共低近４巴仙之後，今日反彈近１巴仙，收報３５４﹒６銀。

神州工信部公布，１月至２月通信業經濟運行情況，其中，電信業務收入２２０８億銀人仔，同

比增長近２巴仙，增速就同比回落３個百分點，中移動（００９４１）今日微跌半巴仙，報

８０﹒３銀。ＡＩＡ（０１２９９）升近１巴仙，報７６﹒３５銀。



＊手遊前景好金軟急漲高，阿爺削補貼比亞迪要跌＊



軟件佬金軟（０３８８８）噚日放咗榜，雖然業績唔好睇，全年少賺八成八至３﹒８９億人

仔，不過大摩仍然吹摩笛，指佢手遊業務喺同行增長中最快，所以將「他屐」升兩成，由１５銀

升至１８銀，全日急漲近１３巴仙報１９﹒８銀，收復１０天線（約１８﹒０５８銀）。擎天軟

件（０１２９７）噚日公布減少派息後缸友就唔多Ｌｉｋｅ即日瀉近半成後，好彩今日反彈３巴

仙，報２﹒６８銀。金蝶（００２６８）揚近１巴仙，報８﹒８８銀。中國軟件（００３５４）

踢高逾半個巴仙，報４﹒６６銀。

神州減電動砵砵車補貼一半，主要出產電動車嘅比亞迪（０１２１１）首當其衝受影響，大

摩仲預料，該股喺１５日內下跌嘅機會最多達８成，全日挫逾２巴仙，報４９﹒２銀。最新宣布

同戴姆勒合資進行改造計劃嘅北汽（０１９５８），今日收市後就會放榜，全日揚逾４巴仙，收

報５﹒３３銀。吉利（００１７５）微升一格報１４﹒８６銀。東風（００４８９）漲逾１巴仙

，報８﹒１７銀。華晨（０１１１４）挫１巴仙，報７﹒３４銀。



＊油價有反勢油股點會曳？收購有暗湧屐飛腳踵踵＊



噚晚國際油價因為委內瑞拉油港暫停運營，同「孖屐」預期花旗國庫存減少而有反彈，升幅

有近２巴仙，令到今日「三桶油」都有捧場客，其中同油價比較敏感嘅中海油（００８８３）升

幅就最多，加上噚日大摩吹摩笛話佢未來產量可以有１到６巴仙嘅升幅，而且有望成為全球產量

增長最好嘅石油勘探公司之一，缸友當然要買啦，中海油今日埋單再升近４巴仙，收報

１４﹒３６銀，係表現最佳藍戰士；其餘「兩桶油」走勢就麻麻喇，中石化（００３８６）要跌

一格報６﹒３銀；中石油（００８５７）升逾半個巴仙，報５﹒１１銀。

屐飛（００２９３）今日終於正式公布收購Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｅｘｐｒｅｓｓ，作價

４９﹒３億銀，今日消息一出屐飛最多試升超過３巴仙見１４﹒１４銀，不過唔知係個價唔「老

黎」，之後傳出對方董事長鍾國頌無意達成呢單「刁」，仲話現正尋求法律意見，攪到埋單倒跌

返逾２巴仙，收報１３﹒３４銀，認真慘啊！其他三隻中資鐵鳥就唔同喇，大家憧憬今次佢地份

成績表會因為上年油價大跌而好好，所以全部都有追捧，東航（００６７０）升４巴仙報

５﹒２７銀；國航（００７５３）漲逾５巴仙，報８﹒６元，係表現最好國貨佬；南航

（０１０５５）急彈起５巴仙，報６﹒５６銀。



＊潤地有支持恆大卻失意，內銀惹憧憬招行好鬼醒＊



幾隻內房佬喺業績之後表現各異，其中潤地（０１１０９）畀野村上調佢「他屐」至

４０﹒７銀，評級係「買貨」，最主要原因都係因為佢上年核心盈利比野村預估高出７巴仙，令

佢今日升近３巴仙，報３３﹒６銀；其餘兩隻藍戰士內房佬，碧桂園（０２００７）同中海外（

００６８８）就升近２巴仙，分別收報１２﹒１６銀同２８﹒７銀；龍湖（００９６０）今日畀

匯證、高佬同中銀國際輪流唱好，今日大升近８巴仙，報２８﹒０５銀；「四條三」恆大

（０３３３３）同佳兆業（０１６３８）就慘慘豬，前者雖然多賺五成，不過今日仍跌３巴仙，

報２６﹒１５銀；後者成績表更加麻麻，純利跌一成六至２７﹒５億銀人仔，全日大跌９巴仙，

報３﹒４７銀。

內銀佬都開始放榜，四大行之中三隻股價今日有得升，其中今日將放榜嘅建行

（００９３９）就微升近１巴仙，報６﹒８６銀；農行（０１２８８）跟升１巴仙，報３﹒６７

銀；工行（０１３９８）微升一格報５﹒８１銀；中行（０３９８８）持平收３﹒５８銀。其他

內銀方面，招行（０３９６８）獲大和唱好，預料該公司今年淨息差或走低，信貸成本下降，將

佢嘅「他屐」由３７銀升至４２銀，評級續予「買貨」，該股全日升３巴仙報３７﹒３銀。請請

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