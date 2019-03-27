中港地產股受捧，港股全日漲１６１點報２８７２８，成交９３３億

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股三大股指數反彈，港股今早走勢牛皮僅低開２點，隨

著滬指重返三千關，加上內房股及本地地產股有追捧，騰訊（００７００）等重磅股亦見承接，

帶動恆指由跌轉升，午後更最多升１９５點，高見２８７６２點，最終全日收升１６１點或

０﹒５６％，報２８７２８點。主板總成交連續兩日不足千億元，錄得９３３﹒０３億元，較昨

日增加５﹒６％。

國企指數收升７３點或０﹒６６％，報１１３０５點。

Ａ股午後愈升愈有，滬指最終全日上揚２５點或０﹒８５％，報３０２２點，終止兩連跌，

深成指升９６點或１％，報９６０９點。

滬深成交進一步收窄至６６４８億元，較上日（２６日）半日成交減少超過１０００億元。



＊油價反彈石油相關股造好，世房龍湖績後受捧＊



國際油價隔晚（２６日）收漲近２％，三桶油隨市造好，中海油（００８８３）走高

３﹒９１％，報１４﹒３６元，為全日升幅最大藍籌。中石油（００８５７）揚０﹒５９％，報

５﹒１１元。中石化（００３８６）軟０﹒１６％，報６﹒３元。油服股亦有追捧，宏華

（００１９６）升６﹒４５％，報０﹒６６元。中石化冠德（００９３４）漲３﹒６８％，報

３﹒６６元。中海油服（０２８８３）走高３﹒４５％，報８﹒１元。中石化油服

（０１０３３）升３﹒５３％，報０﹒８８元。

多隻內房於本周公布業績，世房（００８１３）去年多賺近１３％，全日漲８﹒３７％，報

２３﹒９５元。龍湖（００９６０）獲大行上調目標價，高盛由３１﹒６０元上調至３３﹒１元

，維持「買入」投資評級，帶動該股飆７﹒６８％，報２８﹒０５元。萬科（０２２０２）走高

３﹒６５％，報３１﹒２５元。融創（０１９１８）揚３﹒０３％，報３７﹒４５元。潤地

（０１１０９）漲２﹒９１％，報３３﹒６元。碧桂園（０２００７）升１﹒６７％，報

１２﹒１６元。中海外（００６８８）揚１﹒４１％，報２８﹒７元。

本地地產股亦有追捧，新世界（０００１７）抽升２﹒１３％，報１２﹒４８元。恆地

（０００１２）漲１﹒４６％，報４８﹒６元，以全日最高位收市兼創逾一年高。新地

（０００１６）揚０﹒６９％，報１３０﹒８元。信置（０００８３）走高１﹒３８％，報

１４﹒７２元。長實（０１１１３）漲２﹒１２％，報６９﹒９元，盤中高見６９﹒９５元，創

逾一年高。



＊瑞聲連續兩日領跌藍籌，中資航空股全線上升＊



手機設備股個別發展，瑞聲（０２０１８）逆市挫１﹒５９％，報４６﹒４元，連續兩日為

跌幅最大藍籌。舜宇（０２３８２）軟０﹒１１％，報９２﹒７元。鴻騰精密（０６０８８）去

年多賺近三成，全日抽高２﹒４％，報３﹒８４元。丘鈦（０１４７８）漲１﹒６２％，報

６﹒８９元。比亞迪電子（００２８５）走高１﹒４３％，報９﹒９元。

重磅股方面，騰訊揚０﹒９１％，報３５４﹒６元。港交所（００３８８）升０﹒９％，報

２６８﹒２元。友邦（０１２９９）漲０﹒９３％，報７６﹒３５元。中移動（００９４１）逆

市跌０﹒５％，報８０﹒３元。建行（００９３９）升０﹒８８％，報６﹒８６元。平保

（０２３１８）走高０﹒４７％，報８５﹒３元。

即使油價隔晚反彈，航空股仍全線上升，國航（００７５３）將於日內放榜，績前漲

５﹒３９％，報８﹒６元，為升幅最大國指成份股。東航（００６７０）漲３﹒９４％，報

５﹒２７元。南航（０１０５５）走高４﹒７９％，報６﹒５６元。國泰（００２９３）因落實

收購香港快運而股價回落，全日跌２﹒４９％，報１３﹒３４元。

中資券商股個別發展，廣發証券（０１７７６）急挫３﹒０１％，報１０﹒９６元，為跌幅

最大國指成份股。中國銀河（０６８８１）跌０﹒８１％，報４﹒８９元。中信証券

（０６０３０）升０﹒７％，報１７﹒３２元。中信建投（０６０６６）揚１﹒５２％，報

６﹒７元。（ｔｔ）

